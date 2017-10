Video: robaron, fueron perseguidos por la víctima y detenidos adentro del Municipio

Dos ladrones entraron a robar al local "Mundo Computación" el lunes alrededor de las 10.30 de la mañana pero no les salió como lo habían planeado, porque quedaron filmados por las cámaras de seguridad del local, fueron perseguidos por la víctima y detenidos por la Policía.

Ambos individuos, que son hermanos, llegaron caminando hasta el local de Bombal 81, entró uno haciéndose pasar por cliente y lo atendió el dueño del comercio, Rodrigo Fernando Corzo. Inmediatamente el otro abrió la puerta, tomó una caja con un "motor skate" o patineta eléctrica y se fue caminando por la vereda hacia Hipólito Yrigoyen.

Rodrigo contó a UNO San Rafael que no se dio cuenta de la maniobra por el rápido accionar y porque el otro ladrón lo tapaba, pero en cambio su cuñado que estaba en la parte de atrás del local observó lo ocurrido por el monitor de las cámaras y salió afuera. Detrás fue Corzo y el falso cliente.

Entonces el ladrón dejó la caja sobre la vereda porque es pesada y huyó por la calle en sentido contrario al que iba. Detrás salió corriendo Rodrigo, su cuñado y atrás el otro ladrón.

La persecución se dio por calle Bombal hacia el norte, pero "cuando advierto que el otro me venía apurando detrás diciendo 'dejalo, dejalo', me vuelvo a agarrarlo y me amenazó con un arma; le vi como una culata".

Corzo tuvo que desistir de la persecución pero en las inmediaciones había policías de investigaciones que al ver movimiento intervinieron, preguntaron lo que había sucedido y salieron en búsqueda de los ladrones.

Estos intentaron esconderse en el edificio de la Comuna, por lo que ingresaron por la puerta del estacionamiento y subieron la escalera hacia la planta alta.

El comisario Eduardo Guajardo, a cargo interinamente de la Departamental San Rafael, informó que "uno de los sujetos fue atrapado en la oficina de Catastro de la Municipalidad (planta alta) y el otro usó el ardid de bajar la escalera tapándose el rostro con un diario, pero también fue reducido, detenido y puesto a disposición de la Justicia".

Los aprehendidos fueron identificados como Martín y Norberto Oga, de 33 y 35 años, que son "viejos conocidos" de la Policía, por lo que sus caras eran difíciles que pasaran desapercibidas.

El caso quedó en Comisaría 32 y aún se encuentran detenidos bajo la acusación de "robo agravado en grado tentativa". No se pudo encontrar el arma exhibida.

No es la primera vez que este local de computación sufre un robo, ya que, según su propietario, le entraron a robar de noche los días 20 y 26 de diciembre pasado, previo rotura de rejas y puerta.

Mirá el video de las cámaras de seguridad

Embed