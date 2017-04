Avanza en la Legislatura la modificación al Régimen Electoral

El Senado de Mendoza aprobó el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que modifica el Régimen Electoral de Partidos políticos y el Régimen de Campaña.La norma fue aprobada en general por 21 a favor y 14 en contra ya que los senadores de la oposición objetaron algunos artículos referidos a las listas colectoras, a que los intendentes elijan la fecha en caso de desdoblar las elecciones municipales, a la cantidad de fechas de elecciones y manifestaron su preocupación por la boleta única, ya que consideran que politiza la elección.El proyecto establece fechas fijas para las elecciones y se elimina la restricción que tenía la antigua ley para que no se pudieran convocar a simultáneas en el año 2017.Además se introducen modificaciones en cuanto a la fecha de las elecciones de las PASO para que se realicen el segundo domingo del mes de junio y se fijan además las fechas de las elecciones municipales.En tanto, Jaliff expresó en cuanto a las Listas Colectoras: "En vez de simplificarle al ciudadano las opciones de las boletas, se los confundió. Este proyecto elimina la posibilidad de tener listas colectoras a no ser que la lista no tenga candidatos".Luego, comentó que con este proyecto se acortarán 5 días las publicidades audiovisuales de las campañas políticas. Además se implementará el voto electrónico, lo que garantiza que el sufragio que expresó el votante, sea efectivamente tenido en cuenta ya que el ciudadano va a poder constatarlo.Jaliff además informó que con esta propuesta el voto será voluntario a partir de 16 años y obligatorio a partir de los 18. En cuanto al nombramiento de los presidentes de mesa, el legislador comentó que este cargo será ocupado por personal docente y miembros del Poder Judicial.Con respecto a las fechas de las elecciones Jaliff explicó al respecto que a cada elección hay que multiplicarla por dos por la existencia de las PASO. "Si yo quiero desdoblar de las Elecciones Nacionales, tengo que realizarlas de manera simultánea".Durante el debate, María José Ubaldini habló en cuanto a la paridad de género. "Es necesario el 50 y 50, la reforma del cuarto párrafo del artículo 17. Esta situación no es más que el producto de desigualdades que se viene produciendo desde hace mucho tiempo. Las mujeres en nuestro país han llevado adelante una larga lucha en torno a los reconocimientos. La participación política es un derecho humano que se tiene que garantizar constitucionalmente", detalló.Ernesto Mancinelli adelantó durante la sesión, que el bloque Libres del Sur iba a acompañar en general la propuesta mientras que en particular manifestó su desacuerdo con un artículo del proyecto referido al cupo femenino.