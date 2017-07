Cornejo, enojado tras la pérdida de dos senadores, culpó al periodismo y los mandó a "revisarse"

La noticia no cayó bien en la Casa de Gobierno y, mucho menos, las declaraciones de Ferrer señalando que el mandatario no les permite opinar acerca de los proyectos que se mandan a la Legislatura y que se deben aprobar sin modificaciones.

El gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo ya no cuenta ni con quórum ni con mayoría propia en la Cámara de Senadores tras la salida de Raúl Ferrer y Walter Soto anunciada este martes durante la sesión en la que estaba en juego dos proyectos claves que el Ejecutivo buscaba aprobar y, finalmente, logró hacerlo.

Cornejo ofuscado con la prensa

Pero Cornejo decidió mostrar su malestar contra la prensa cuando fue consultado acerca del alejamiento de los legisladores y no emitió consideraciones hacia los senadores díscolos.





Parafraseando al emblemático editor de The Guardian, Charles Prestwich Scott, el mandatario le pidió a los periodistas referirse a los hechos y no dar más opiniones. "En el periodismo las opiniones son libres pero los hechos son sagrados. El periodismo viene anunciando la crisis de mi gobierno y después yo veo que las cosas salen bien en la Legislatura", indicó.





Curiosamente, Cornejo cito la misma frase que eligió el fallecido juez de la Corte Suprema Carlos Fayt cuando fue criticado por la ex presidenta Cristina Kirchner por seguir en su cargo pese a su edad.





"Comment is free, but facts are sacred" forma parte de un escrito que data de 1921 confeccionado por el editor inglés, el cual se convirtió en un manifiesto en defensa de la libertad de expresión.