El kirchnerismo provocó una polémica por la inclusión de una precandidata sanrafaelina

Mariana Abraham tiene 27 años y es precandidata a senadora, en primer término, por el cuarto distrito, en la lista Unidad Ciudadana, que es parte de la interna del Partido Justicialista.

Su edad no llama la atención, excepto por un detalle. Según la Constitución de Mendoza, para acceder al cargo de senador provincial se necesitan tener 30 años. Por lo tanto, Abraham no podría ser candidata, aunque fuentes del kirchnerismo explicaron que esta no fue impugnada por nadie.

Uno de los que se dio cuenta de este detalle, fue el senador radical, Armando Camerucci, que si bien no impugnó la candidatura, consideró grave el hecho a nivel político.

"Es una cosa menor en cuanto a sus posibilidades electorales pero hay que tener un mínimo conocimiento de la Constitución. Hay un grado de irresponsabilidad importante", señaló el dirigente radical.

Desde Unidad Ciudadana, nadie quiso referirse al tema abiertamente, aunque confirmaron que Abraham será candidata y le apuntaron a Camerucci por sus críticas a lo sucedido.

"Nosotros creemos que los requisitos basados pura y exclusivamente en la edad no son propios de los tiempos que corren. Incluso, la misma Constitución en su artículo 65 dice que no pueden ser miembros las personas afectadas por incapacidades físicas", señaló un vocero.

"Por otra parte, no es casual que el planteo lo haga un senador de 60 años que lleva 19 en una banca, 23 si se cuenta que ocupo una banca en el Concejo Deliberante", afirmó y agregó: "Es el pueblo quien juzga la idoneidad de los candidatos y su decisión no puede ser alterada o desconocida sin violar el principio de soberanía popular".

Qué dice la Constitución Provincial

La Constitución provincial, en su artículo 77 reglamenta que: "Para ser elegido senador, se requiere tener la edad de treinta años cumplidos y demás condiciones establecidas respecto a los diputados".

En tanto, para acceder a la Cámara de Diputados, el artículo 72 pide ser mayor de edad, "ciudadanía natural en ejercicio, o legal después de cinco años de obtenida; tener dos años de residencia en la Provincia, los que no hubiesen nacido en ella".