El radicalismo y el justicialismo se acusaron mutuamente en la legislatura

La suspensión, por falta de quórum, de la sesión del Senado, provocó acusaciones cruzadas entre el radicalismo y el justicialismo.

La sesión, donde debía tratarse el plan de ordenamiento territorial y el Código Procesal, se cayó luego de que el radicalismo sufriera cuatro ausencias y el justicialismo se negara a ingresar al recinto si el oficialismo no lograba quórum propio.

"Hoy Mendoza no tiene media sanción del Código Procesal, ni el plan de ordenamiento, porque 14 legisladores del justicialismo no entraron a la sesión", soltó el senador Juan Carlos Jaliff (UCR-Cambia Mendoza).

"Hasta 20 minutos antes de la sesión estaba todo bien, pero después cambiaron todo", manifestó, echando la responsabilidad sobre el PJ.

Pero para el justicialismo, el oficialismo puede y tenía la obligación de dar quórum propio.

"Hoy había una sesión de acuerdos por un consejero de irrigación y luego la ordinaria, no tenían quórum para ninguno de los dos", manifestó la senadora justicialista, Patricia Fadel y agregó: "Creo que hay un problema interno del radicalismo. El autoritarismo de Cornejo que no habla con nadie después tiene alguna represalia", señaló, dejando entrever que el conflicto es porque los ausentes no ingresaron como candidatos a ningún cargo en la lista de Cambia Mendoza.

"Hoy tuvo cuatro faltas que fueron por un problema interno, estuvimos esperando que constituyera quórum que era su obligación como oficialismo", cerró Fadel.