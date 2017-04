Los concejales acordaron "un alto al fuego" y reanudaron el período de sesiones

Es que tras una serie de negociaciones que se iniciaron antes del discurso del intendente Emir Félix de apertura del período ordinario, hubo acuerdo que se concretó este miércoles a la mañana en la previa a una nueva sesión convocada por el presidente del Concejo Deliberante.

Los radicales obtuvieron las presidencias de las comisiones de Obras Públicas y Legislación y el justicialismo logró un acuerdo para que se acelerara el tratamiento de los expedientes mediante las reuniones de comisión ampliada.

Es decir que si se eleva un proyecto no hay necesidad de reunir una a una las comisiones que lo van a tratar sino realizar un solo encuentro para debatirlo y buscar su aprobación en el Recinto.

Antes del acuerdo hubo dos sesiones caídas en la que los radicales no dieron quórum utilizando esa estrategia para presionar a los peronistas.

En este contexto el jefe de la bancada opositora, Gustavo Ruiz afirmó que "obtuvimos las dos presidencias y esto pone en claro que el intendente no quería que lo controlaramos" y agregó que "no dar quórum es una herramienta válida de la democracia que en todo caso la volveríamos a utilizar y eso no significa que no queremos trabajar".

En este aspecto informó que Daniel Herrera presidirá la comisión de Obras Públicas y Gustavo Correa la de Legislación.

Otro que opinó fue el concejal justicialista Pedro Serra que sin titubear dijo que "queremos que nos controlen, no tenemos nada que ocultar y como dice el proverbio 'el que nada hace nada teme".

Serra fue más allá y mencionó que "nos controlan los vecinos, los concejales y además tenemos, como no existe en otro departamento de la provincia, auditorías externas a cargo de la UNCuyo y la UTN".

Lo cierto es que todo volvió a punto cero y estas dos comisiones serán presididas, como en el año 2016, por la oposición. Atrás quedaron dos sesiones caídas y los cruces verbales entre ambas bancadas.

También se acordó que las sesiones se realizarán todos los miércoles por la mañana salvo que haya algún feriado que obligue un cambió de día.





