Los líderes de las listas del PJ local se juntarán para la foto

Ya lo dijo Juan Domingo Perón: como los gatos, lo peronistas se reproducen cuando parece que se pelean. Y esto es lo que comenzaron a hacer, sin perder un minuto de tiempo, después de las PASO: reproducirse.



Por eso, el líder de la lista ganadora de la interna, Omar Félix, comenzó a convocar a los dos sectores que compitieron, para trabajar juntos en vistas a octubre.



Así lo dijeron desde el sector del principal candidato a ingresar al Congreso. De esta forma, el lunes por la tarde, Félix se reunió con el candidato kirchnerista, Juani Jofré. Mientras ayer por la mañana lo hizo con quien encabezó la nómina que quedó en tercer lugar: Jorge Tanús.



El objetivo es apelar a esa ancestral capacidad del peronismo de rearmarse, a pesar de las internas y sus artilugios.



El sector de Omar Félix y los intendentes ya decidieron elaborar una agenda nueva, incluyendo a todos los candidatos y sumando a quienes trabajaron en la campaña de los demás grupos.



Dijeron que trabajarán en jornadas y por temas, sobre los ejes en los que se basó su campaña: atención al sector productivo, reclamo por los tarifazos y el bloqueo a la posibilidad de reelección de Alfredo Cornejo.



En tanto, desde los demás sectores admitieron que los han convocado a trabajar juntos y que se seguirán reuniendo esta semana. De hecho, para el fin de semana, buscan armar una reunión entre los tres líderes y que de esa reunión surgiría la "foto de la unidad" que aún no existe, pero que servirá para sumar votos de cara a las generales.



Construyendo unidad

El equipo que encabezaba el diputado Jorge Tanús –y que integraba a azules desencantados y a ciurquistas desterrados– fue llamado ayer a una reunión con el máximo representante partidario. Tanús accedió y hubo algunos acuerdos, pero quedan temas por cerrar que se irán concretando conforme avance la semana.



Patricia Fadel, quien iba en segundo lugar en la lista, aseguró: "Yo voy a apoyar al partido de cara a las generales. Trabajaré para que el peronismo se rearme y obtengamos un mejor resultado en octubre", aseguró Fadel.



Los camporistas, en cambio, son más reacios a acordar con la línea conductora del partido. Sin embargo, en la mesa chica del peronismo, saben perfectamente que no pueden dejar a los kirchneristas a la deriva, porque suman muchísimos votos, y ellos quieren que esos votos vayan al PJ en las generales y no se vuelquen a otras opciones.



Por esto, no queda más remedio que abrir el partido mirando a octubre y más allá.



Qué dicen los intendentes

La voz de los intendentes estuvo representada por la opinión de Roberto Righi, de Lavalle, el jefe comunal del peronismo al que mejor le fue: el PJ obtuvo el 48% de los votos en su departamento.



"No hay más internas en el justicialismo. Ya pasamos esa etapa y ahora estamos trabajando todos juntos para el próximo desafío, porque hay mucho entusiasmo, nos ha ido muy bien. Nos vamos a poner a trabajar juntos para obtener el mejor resultado en octubre. Por suerte, todos hemos entendido el mensaje, no hay nadie que esté fuera de esto. Vamos a poner lo mejor para ganar las legislativas", afirmó Righi y aseguró que lo harán sin rencores.