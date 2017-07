Macri, en la Cumbre del G20: "Venezuela no respeta los derechos humanos y peligra la paz social"

Un paneo por su gestión, ante los líderes mundiales



Merkel apeló a lograr acuerdos en el inicio de la Cumbre del G20.





g20 macri merkel 01.jpg Foto: AP





Los líderes de las potencias industrializadas y los países emergentes iniciaron este viernes una esperada y tensa cumbre en Hamburgo, Alemania, para discutir sobre comercio, cambio climático, extremismo, inmigración y otras cuestiones calientes, en medio de protestas de miles de activistas antiglobalización.

En el discurso de inauguración del encuentro de dos días, la canciller alemana, Angela Merkel, la anfitriona, apeló a todos los miembros del G20 a cooperar de manera estrecha para encontrar acuerdos, pero sin olvidar sus principios.

La mandataria indicó que espera que la cumbre sirva para lograr avanzar a la hora de solucionar los problemas urgentes en el mundo y señaló que cree también que todos los participantes trabajarán en ello.





merkel g20





Merkel apela a lograr acuerdos en el inicio de la cumbre del G20.

El presidente Mauricio Macri pidió a los jefes de Estado y de Gobierno que presten atención a la crisis venezolana, al hablar en el plenario de mandatarios del G20 que se realiza en Hamburgo.Advirtió que "Venezuela no respeta a los derechos humanos y peligra la paz social que todos los que estamos acá pregonamos". Según sus palabras, el objetivo del mensaje era "hacer un llamado de atención a lo que pasa en Venezuela", luego de las del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la situación en Corea del Norte.La exposición de todos los mandatarios en el plenario no puede exceder los tres minutos, excepto la del presidente del grupo (actualmente la jefa del gobierno alemán, Angela Merkel), que puede hablar cinco minutos. Macri estuvo en primera fila, ubicado a la derecha de la canciller alemana, por ser la Argentina el próximo anfitrión de la Cumbre en 2018.El mandatario hizo referencia a la situación financiera y económica de Argentina, "y contó lo que está haciendo para impulsar un crecimiento sostenido y reformas".Recordó que cuando participó del G20 del año pasado en China, el Gobierno afrontaba las consecuencias de una economía "distorsionada, estancada, con problemas estructurales y que llevaba varios años sin generar empleo". "Ordenamos la economía, evitamos una crisis y rápidamente pusimos en marcha el plan de infraestructura más ambicioso de nuestra historia", puntualizó al hablar en la sesión sobre Crecimiento Global y Comercio.Dijo que el "camino sostenible sólo se puede construir en una economía internacional más integrada, no menos" y señaló que "a los argentinos aislarnos del mundo nos trajo un 30 por ciento consolidado de pobreza"."Ya entendimos que no podemos apostar al atajo porque en el largo plazo salimos perdiendo y la clave es la integración inteligente con el mundo, gradual y siempre constante", añadió.