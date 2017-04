Por las acusaciones en su contra, Lorenzetti demandará judicialmente a Elisa Carrió por "daños"

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti afirmó que demandará judicialmente por "daños" a la diputada nacional Elisa Carrió, ante la falta de respuesta a la intimación que le cursó para que desmintiera declaraciones públicas lesivas para su honor e imagen personal.



"Lamento profundamente esta situación, que no he promovido en ningún momento", consignó Lorenzetti en su segunda carta documento a la legisladora, en la que hizo efectivo el apercibimiento contenido en la primera, que le remitió hace un par de semanas.



En aquella misiva, Lorenzetti se había quejado por lo que entiende es un "ataque personal" por parte de Carrió –quien luego le promovió un juicio político en su contra en la Cámara de Diputados- y la había emplazado a desmentir las irregularidades que le atribuyó en la administración y decisiones sobre las obras públicas en el Poder Judicial, además de una presunta actividad financiera.



"Habiendo vencido el plazo otorgado en la carta anterior me dirijo a usted nuevamente, como ciudadano obligado a defender su honor y el de las personas que lo rodean", consignó la carta documento despachada esta mañana desde el puesto de Correo Argentino ubicado en la planta baja del Palacio de Tribunales.



En el escrito, el titular de la Corte sostiene que, desde enero de 2015 y "sin causa alguna", es "víctima de difamaciones" por parte de la diputada nacional de la Coalición Cívica y cofundadora del frente oficialista Cambiemos.



"Usted persiste en esa actitud difamatoria, pese que tiene pleno conocimiento del rechazo de sus denuncias en sede judicial", expresó Lorenzetti y lamentó que, pese a la invitación contendida en su anterior carta documento, Carrió "ni siquiera ha concurrido la Corte Suprema para verificar todos los documentos ofrecidos".



Además, Lorenzetti consideró que "es grave la afectación de la independencia del Poder Judicial", por parte de la legisladora y recordó que Carrió dijo que "quiere modificar las autoridades de la Corte", cuando "sabe perfectamente que el tribunal no acepta ni aceptará presiones de ese tipo".



Además, el presidente de la Corte acusó a Carrió que haber "intentado modificar el sentido de sentencias del tribunal cuando una de las partes es persona de su amistad" y "pretende que los jueces no investiguen su patrimonio, ya que es evidente que su último ataque pretende que yo incida sobre la decisión de jueces".



En ese marco, el titular de la Corte Suprema exhortó a Carrió a que "respete la independencia del Poder Judicial" y, en ese sentido, argumentó que "el país espera de nosotros un comportamiento responsable, un espíritu sereno, que no se compadece con una suerte de guerra política que usted ha iniciado, en la cual no participaré".



Ayer, a raíz de la reapertura de una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra la diputada Elisa Carrió, el presidente Mauricio Macri expresó públicamente su "respaldo" a la líder de la Coalición Cívica, y afirmó que confía "plenamente" en ella y que conoce su "calidad moral".



Así lo expresó a través de su cuenta en la red social Twitter: "Quiero dejar claro mi respaldo a la Dra. Carrió frente a las denuncias judiciales que se le han hecho. Conozco la honradez de Elisa Carrió y su calidad moral. Confío plenamente en ella".



Las afirmaciones de Macri se hicieron públicas luego de que la Cámara Federal porteña decidiera reabrir una causa tras determinar la nulidad del archivo del expediente dictada por el juez Daniel Rafecas a fines del año pasado.



La denuncia había sido realizada por Saúl Enrique Paz en noviembre de 2016, al conocerse una serie de viajes al exterior de la líder de la Coalición Cívica que, según Paz, serían inconsistentes con sus ingresos como diputada nacional.



El domingo último, en el programa Almorzando con Mirtha Legrand, de Canal 13, la diputada se refirió a esta decisión de la Cámara Federal y la atribuyó a la voluntad del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, tras lo cual reclamó, aunque sin nombrarlos, que sus aliados políticos la defendieran.