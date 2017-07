Rubén Miranda: "No estoy a favor de Julio De Vido, ni voy a ser quien lo juzgue por inmoral"

En sus redes sociales, el legislador mendocino hizo su descargo tras la votación que salvó al ex funcionario kirchnerista y adujo: "Voté en contra de la expulsión de Julio de Vido. Estoy contra de cualquier hecho de corrupción y mal manejo de los fondos estatales, demostrado no sólo en palabras sino en hechos".





"No estoy a favor de Julio De Vido. Ni voy a ser quien lo juzgue por inmoral, tampoco. No me corresponde. Estoy a favor de la Justicia y de la clase política. De la Justicia porque es la encargada y responsable de pedir dicha expulsión para investigar, juzgar y condenar. Y de la clase política porque no somos nosotros los encargados de hacerlo con De Vido ni con el Presidente Mauricio Macri, quien asumió procesado", afirmó el legislador justicialista.





"No soy juez, soy político. Soy Diputado Nacional. Hoy quería debatir sobre los mecanismos de control de la deuda externa, por ejemplo. Y no se pudo porque el show mediático y político oportunista se centró en De Vido. Y así, dejamos de discutir temas importantes sobre los problemas de fondo que les preocupan y afectan directamente a los argentinos", concluyó Miranda.

Fuente: UNO Mza

