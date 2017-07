Uno de los radicales ausentes se defendió y aseguró que faltó a la sesión por problemas personales

Fue uno de los cuatro radicales ausentes, y aunque niega que esté enojado tras quedar afuera de las listas, reconoce que siempre quedan heridos tras los cierres de cada partido.

Raúl Ferrer llegó a su banca en el 2014 y su mandato termina a principios del 2018. Al buscar su nombre en la lista del Frente Cambia Mendoza, que se presenta a las próximas elecciones, este no figura. Por ello, este martes quedó bajo la mira, como que su faltazo se debía a un enojo interno. No obstante, él asegura que no hubo pase de factura y que su ausencia se debió a problemas personales.

candidatos radicales.jpg Camerucci, Soto, Ferrer y Reche

"Están mezclando una cosa con otra, yo falté por problemas personales. La licencia me la había pedido un día antes y no sabía que los demás también lo habían hecho, ni que (Armando) Camerucci y (Adríán) Reche estaban de viaje", manifestó Ferrer.

"No estamos permanentemente en contacto. Además, a nadie se le podría ocurrir que el peronismo no iba a bajar si las leyes habían pasado por comisiones y estaban consensuadas", manifestó el senador provincial.

Las heridas que quedan

Ferrer, a pesar de su pedido de licencia, se encargó de admitir que tras los cierres de listas siempre quedan heridos y resentimientos.

"Son 18 los departamentos, cuatro distritos y cientos de concejales ¿te parece que no va a quedar alguna diferencia por resolver?", explicó Ferrer y señaló que todavía se debe una charla puertas adentro del partido.

"No estoy enojado, porque al no pertenecer a ninguna agrupación dentro del partido, es más difícil y hace meses que no tenía ninguna expectativa", explicó y agregó: "Yo no estaba preocupado por la birome del gobernador".

Ferrer tampoco quiso atribuir su ausencia en las listas a su distanciamiento con el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, con el que fueron aliados hasta hace muy poco.

"Sí, estamos distanciados, había áreas de la comuna que estaban relacionadas conmigo y que no estaban siendo manejadas como él quería. Renunció toda la gente que estaba conmigo", explicó y agregó que no puede asegurar que "esa distancia con Orozco tenga algo que ver" con su ausencia en las listas.