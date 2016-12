Por la vuelta al triunfo: la Lepra recibirá a Estudiantes de San Luis

Embed

Este viernes por la noche se presentará Independiente Rivadavia en el Parque contra Estudiantes de San Luis. La Lepra viene de lograr un polémico empate de visitante contra Crucero del Norte en Misiones, donde se puso en duda el fair play por parte de los jugadores azules con el gol convertido por Franco Dolci en los últimos minutos.Después de un buen arranque, el equipo de Martín Astudillo entró en un bajón y hace tres fechas que no canta victoria, con dos empates y una derrota.Hoy es una buena oportunidad de reencontrarse con el triunfo y enfrente tendrá un contrincante directo en los promedios. Aunque el equipo puntano no está en la zona delicada pero divide diferente y una derrota lo acercará más al lugar donde se encuentra la Lepra.Para esta oportunidad, el entrenador realizaría una sola variante con el regreso de Diego Cardozo. El volante vuelve de una lesión y reemplazará a Fausto Montero. El resto del equipo sería el mismo que comentó en Misiones.Los Azules no pueden darse el lujo de dejar puntos en el Parque y aunque esta noche se lleve los tres, no podrá salir de la zona roja de los promedios.En el banco, Astudillo no podrá contar con Emmanuel Reinoso y el arquero Rodrigo Lugo, expulsados en el último partido tras la trifulca después del gol leproso.Se enfrentaron 7 veces a lo largo de la historia y la serie más recordada para Independiente Rivadavia fue la final del Regional para clasificar al Nacional de 1982. La Lepra se impuso de local por 2 a 0 y empató en la vuelta 1 a 1. Para Estudiantes jugaba Juan Gilberto Funes.Después se volvieron a encontrar en el torneo de 1989/90 en fase de grupos y hubo empate en San Luis (2-2) y goleada del Azul de local (5-0). La Lepra terminó último en el grupo y el Albiverde siguió en carrera perdiendo en semifinales con Nueva Chicago por un ascenso a la B Nacional En esta divisional jugaron 3 veces y 2 fueron en el Parque con sendos triunfos (2-1 y 3-2). En San Luis ganó Estudiantes (1-0). La Lepra siempre le ganó en condición de local.Cristian Aracena, Alexis Viscarra, Ariel Agüero, Yeimar Gómez, Rodrigo Arciero, Julián Navas, Gastón González, Franco Dolci, Diego Cardozo, Hernán Encina y Cristian Tarragona. DT Martín AstudilloPablo Adasme, Jeison Murillo, Leandro Corulo, Marcelo Mosset, Juan Marital, Mario Vallejo, Daniel Quiroga, Jonathan Mazzola, Curima o Chironi, R. Moreira Aldana y Leonel Felice. DTSebastián RambertEstadio Independiente RivadaviaÁrbitro Yamil PossiHora 21.30