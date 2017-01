Reveladoras declaraciones sobre la salida de Martino de la Selección

Gerardo Martino, renunció al seleccionado argentino de fútbol, en julio de 2016, porque "le tocaron la dignidad", afirmó su ayudante de campo Jorge Pautasso, quien acusó a los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) porque los dejaron "solos".

"Nos faltó coronar las dos Copas América. La historia la escriben los que ganan y para el que pierde las excusas no son tan válidas. Pero la salida de Martino (actualmente DT de Atlanta United, de Estados Unidos) no fue por lo deportivo, sino porque le tocaron la dignidad", contó el ex integrante del cuerpo técnico.

"Después de la famosa votación de 38 a 38 (en AFA) no existieron más los dirigentes. Salvo Claudio 'Chiqui' Tapia, que nos acompañó en todos los momentos, tanto en las buenas como en las malas. Los demás desaparecieron y no cumplieron con la palabra que nos habían dado para la formación de la Sub 23 y tener los jugadores para los Juegos Olímpicos", apuntó en diálogo con La Red.

El 'Tata', que asumió el 12 de agosto de 2014, consiguió dos subcampeonatos en la Copa América 2015 y 2016 y estuvo al frente del equipo nacional durante 29 partidos (19 triunfos, siete empates y tres derrotas).

Sin embargo, sus diferencias con la directiva encabezada en ese momento por Luis Segura, lo llevaron a dar un paso al costado en julio del año pasado.

Al conflicto interno de la AFA, que aún se mantiene vivo, se le sumó una deuda económica "importante", según Pautasso.

Además, la bronca se extendió a otros entrenadores porque "se ofrecieron gratuitamente a dirigir el seleccionado Sub 23 de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro" y también por "la desesperación que mostraron" ante la salida de Martino.

Finalmente, afirmó que la pelea con Lionel Messi y sus deseos de imponer algunos nombres en el plantel "fue un mito".

"Uno puede rodearlo mejor o peor y siempre puede haber diferencias en dos o tres jugadores, el resto del plantel son los que estuvieron en nuestra época y los que están ahora", concluyó Pautasso.