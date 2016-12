Rodolfo D'Onofrio dialogó este sábado con Radio Mitre tras el triunfo contra Rosario Central por Copa Argentina, y luego de haber perdido el Superclásico el domingo pasado.

"Como riverplatense, digo que el que ríe último, ríe mejor", sentenció al respecto. "Que cada uno saque sus propias conclusiones, pero por la satisfacción y lo que siento cuando hablo con amigos de Boca, les jorobó que ganáramos la Copa Argentina porque pensaron que se iban a divertir el verano", siguió el dirigente Millonario.

Por otra parte, D'Onofrio se refirió a la posibilidad de que Marcelo Gallardo deje el banco riverplatense: "No lo veo yéndose, va a continuar. Me va a llamar y decir cuál es su idea y qué ocurre, seguro que el domingo, después del partido (con Olimpo)". Y se explayó: "Sus dudas no vienen por el lado de los refuerzos porque siempre le trajimos lo que pidió... Debe analizar si todos están con ganas de dar pelea en serio, como le gusta a él"