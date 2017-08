Abogado de Nuri Ribotta: "El pedido de prescripción debe ser rechazado"

El jurista que representa a la mamá de Paula desde el 2003 cuando se cometió el crimen dijo que "el pedido no puede prosperar" y argumentó que "se basa en que desde la primera citación al primer juicio han transcurrido 12 años, que sería el plazo de prescripción, pero desde esa primera citación ha habido muchísimos actos más que tienen carácter interruptivo del curso de la prescripción entre ellos dos muy importantes que fueron las sentencias de la Corte sobre todo la última que se encuentra firme por lo tanto es un acto que interrumpe la prescripción".

Además señaló con vehemencia que "en el marco del último fallo de la Corte se enmarcó la causa en el Tratado de Belén que busca erradicar la violencia de género contra las mujeres" y agregó que "la Argentina adhirió al tratado en 1996 y el mismo tiene rango constitucional por eso cualquier norma que le otorgue beneficios a los autores de hechos por violencia de género es absolutamente inconstitucional".

En este sentido afirmó que "de aplicarse la Ley 25990 sin tener en cuenta el tratado como lo enmarcó la Corte es inconstitucional".

Por ahora la querella y la Fiscalía que impulsan el juicio no han sido notificados de la presentación de la defensora oficial. Sin embargo Juri anticipó que "vamos a contestar el pedido con los argumentos que recién expuse para pedir el rechazo de la medida propuesta" y añadió que "de prosperar el pedido de la defensa vamos ir con un recurso de Casación a la Corte".

Juri confió en que este pedido "se resuelva rápidamente" y señaló que "ojalá que esto no dilate el inicio del juicio".

En este escenario de prosperar el pedido de la abogada oficial solo iría a juicio Marcos Graín que era mayor de 18 años cuando ocurrió el crimen.

Al respecto la mamá de Paula Toledo sintió decepción por la noticia pero dijo estar "muy fuerte para continuar con el reclamo".

Nuri fustigó la ligereza con la que se afirmó que tres de los imputados no irían a juicio y afirmó que "ni siquiera estamos notificados de la novedad" y agregó que "es un pedido que por ahora no tiene respuesta por eso no se puede afirmar nada".





El abogado de Nuri Ribotta, Arturo Juri, desechó este jueves la posibilidad de que tres de los imputados en la causa que se investiga por el asesinato de Paula Toledo puedan escapar del juicio y con argumentos rechazó el pedido de prescripción y sobreseimiento que presentó la defensora oficial Patricia Cuartara.