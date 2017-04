Acto por la memoria: "Como sociedad necesitamos crecer unidos y con tolerancia", dijo Félix

A 41 años del golpe de estado que dio origen a la última dictadura militar, se hizo el acto oficial por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

En el Paseo de la Memoria, en Luzuriaga y Emilio Mitre, a la mañana se colocó una ofrenda floral al monumento que recuerda a los desaparecidos en San Rafael, soltaron globos celestes y blancos, se descubrieron plaquetas conmemorativas y ofrecieron discursos Alicia Morales (detenida política durante la dictadura y esposa del desaparecido Juan José Galamba) y el intendente Emir Félix.

Al hablar sobre la conmemoración, el jefe comunal dijo a UNO San Rafael que "tenemos que apostar a curar los rencores, hay muchos mensajeros de odio y del quiebre, como sociedad necesitamos crecer unidos y con tolerancia. Lo que se dio en aquel tiempo fue la cúspide de la intolerancia y del odio que produjo tantas víctimas".

Consideró que para no repetir más esa etapa oscura de la historia reciente se debe trabajar "todos los días con el mensaje que damos, con lo que hablamos con la comunidad, no solamente los dirigentes que tenemos que apostar a que no haya un mensaje de división, sino todos".

Porque "tenemos que entender que es muy negativo cuando se cultiva el odio y la división en una sociedad; hoy está pasando, muchas veces se machaca con la división".