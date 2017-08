Advierten que el aeropuerto necesitará ampliaciones para los nuevos vuelos

Advierten que el aeropuerto de Las Paredes necesitará mejoras si se concretan todos los vuelos a San Rafael proyectados. Hasta el momento hay dos nuevas rutas aéreas aprobadas y cuatro más solicitadas.

"Para que aumenten los vuelos al departamento y para que podamos tener más líneas aéreas y más frecuencias, primero hay que pensar en la infraestructura de nuestro aeropuerto, que no está preparado. Además San Rafael tampoco es tan grande como para poder aumentar la cantidad de vuelos", señaló a UNO San Rafael el presidente del Aeroclub local, Marcelo Merelo.

Explicó que la capacidad y la pista del aeropuerto "no da más que para (soportar) un Embraer, entonces lo que podría aterrizar en San Rafael, si habláramos de una low cost o de otra línea aérea, sería un avión turbohélice, no soñemos con que venga un Boeing 737-800 o un Air Bus; lo máximo en jet que puede aterrizar aquí es el Embraer de Austral que está viniendo actualmente".

Recordó que la pista se construyó hace muchos años para otro tipo de aviones, pero la aviación fue creciendo y poco se mejoró, por lo que necesita ser reforzada para que soporte aeronaves de mayor tonelaje, sumarles calles de rodaje y agrandar la sala de embarque.

Tarifas

El plan aerocomercial del gobierno es duplicar la cantidad de pasajeros al 2019 y para lo cual abrió el juego a nuevas empresas, entre ellas las líneas de "bajo costo" (o low cost en inglés).

"Cuando se habla de bajo costo no quiere decir que sea de bajo mantenimiento, cuando hablamos de low cost es porque no te dan el sándwich, la gaseosa, el café o el vaso de vino, el resto es exactamente lo mismo. Hoy un pasaje se puede comprar electrónicamente, no hace falta tener una oficina totalmente montada con un montón de gente para vender un ticket, ahora se puede comprar por internet", indicó Merelo.

En una línea convencional esos servicios adicionales vienen incluidos en el pasaje, pero en las "bajo costo" se cobran aparte, por lo que venden un ticket de menor valor que sólo cubre el traslado.

El gobierno nacional mantuvo la política anterior de poner una "tarifa base" para cada ruta concesionada, con el objetivo de evitar el denominado "dumping", una estrategia comercial donde las empresas grandes venden por un tiempo determinado pasajes por debajo del costo para abarcar mercado, lo que termina perjudica a todo el sector aerocomercial porque destruyen las competidoras de menor tamaño, impiden el crecimiento de las pequeñas o la creación de nuevas compañías.

Pero más allá de esta medida en pos de la competencia leal, todo depende del mercado. "Si la demanda no es suficiente para una ruta aérea, simplemente no van a explotarla. El hecho que la hayan solicitado no necesariamente significa que la vayan a explotar y que San Rafael se vaya a llenar de aviones, nos gustaría mucho pero hay que ser realista", dijo Walter Eschler, piloto e instructor.

Indicó que las nuevas rutas aprobadas tienen un plazo máximo para explotarlas, sino la pierden. Además, varias empresas actualmente "están en papeles, no tienen aviones, pilotos ni mecánicos, por ahora están 'verdes' en ese sentido, de acá a los próximos meses veremos".

Algunas son aerolíneas extranjeras o multinacionales que planean abrir sucursales en el país y otras son empresas argentinas de taxis aéreos o de servicios charter que proyectan convertirse en compañías aéreas regulares.