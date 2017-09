Así ocurrió la Tragedia de la Cuesta según la Justicia y testigos directos

El vuelco de colectivo que transportaba a integrantes de la academia de baile Soul Dance el domingo 25 de junio ocurrió por una combinación de alta velocidad, maniobras imprudentes y frenos que no respondían al todo mientras circulaba por una zona con curvas y contracurvas y una pendiente pronunciada, según las conclusiones preliminares a la que llegó la investigación judicial en base a pericias mecánicas, informes técnicos y testimonios recogidos hasta el momento.

Según el informe que brindó durante la semana en conferencia de prensa el juez Pablo Peñasco, a cargo de la causa, el micro, que había salido de Las Leñas y transitaba hacia la ciudad de San Rafael, subió la Cuesta de los Terneros a 30 kilómetros por hora, pero luego la empezó a bajar a una velocidad entre 80 y 87 km/h, casi el triple de lo que está permitido (30 km/h) en ese tramo de cerros de la ruta nacional 144, según el cartel que existe en lugar.

Esto lo reveló la pericia practicada al tacómetro del ómnibus.

A esa velocidad se encontró con el Renault 12 color rojo conducido por Ángel Ferreyra y acompañado por María Hidalgo.

Todo indica que el conductor del colectivo hizo una maniobra para evitar chocarlo porque los frenos no le respondieron como debían, lo sobrepasó, intentó volver a su carril, chocó contra un cerro y terminó volcando.

De acuerdo al magistrado, el R12 "iba circulando a una velocidad conforme a la señalización existente de una máxima de 30 kilómetros por hora".

Además dijo que "se evidencia que el chofer primero intentó evitar una colisión con el auto que iba adelante suyo y después con el cerro con el que finalmente impacta, según informa Policía Científica".

Peñasco también reveló que "si bien el sistema de frenos funcionaba, no lo hacía en condiciones óptimas".

Explicó que la pericia a los frenos del micro indicó que "en condiciones normales de funcionamiento respondían de 77% a 78%", pero en una pendiente y a una alta velocidad se presume que el porcentaje de respuesta pudo haber sido menor.

Se descartó que el chofer haya tenido los reflejos disminuidos por alguna sustancia prohibida, ya que el análisis del cuerpo de Jorge Damián Pinelli dio negativo a alcohol y estupefacientes.

Habilitaciones y demanda civil

El micro patente EEZ673 está a nombre de la esposa del chofer Jorge Damián Pinelli (fallecido), cuyo padre, Jorge Pinelli, iba como conductor suplente y sobrevivió. Ambos tenían "licencia nacional habilitante vigentes, con fecha de vencimiento al 23/9/2018 y al 16/9/2017, respectivamente", según la CNRT.



En cambio el colectivo estaba habilitado para circular por Buenos Aires (por el área de Transporte de esa provincia) pero no a nivel nacional por la CNRT. El juez Peñasco confirmó que el ómnibus tenía el seguro vigente.



Todo esto puede motivar demandas civiles, sea contra la empresa o el Estado.

Testigos directos



María Hidalgo: iba en el Renault 12



Gabriel Figueroa, de 20 años, viajaba en el colectivo y es uno de los pocos que salió ileso del vuelco. "Fue como un temblor, como que pisó un bache o algo así y ahí nos despertamos todos. Pasaron cinco segundos y lo sentimos de vuelta, pero multiplicado por diez y siguió la volcada", contó a Diario UNO su experiencia al día siguiente de la tragedia mientras estaba alojado en el Albergue Municipal.

Añadió que "el micro estaba como pintado, pero adentro estaba bien. Cuando estábamos bajando por esa curva quiero creer que le fallaron los frenos. Y en la misma bajada y en la curva chocó contra la montaña y volcó".

Evocó que "me tocó ver personas volar, equipaje, yo mismo sin saber...fueron cinco segundos en los que no sabía si iba a vivir. Salí del micro y traté de sacar a algunos de mis compañeros que estaban ahí. Hice lo que pude, ver toda esa masacre, toda esa sangre, los cuerpos, fue un momento en el que me di vuelta y me fui, fue mucho más fuerte que yo", dijo visiblemente conmocionado.