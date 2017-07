Bomberos de Monte Comán se defienden: "Equipar a cada bombero cuesta $90 mil"

Tras la polémica suscitada con las personas que venden rifas para los Bomberos Voluntarios de Monte Comán, integrantes de ese cuerpo salieron a responder las críticas y dudas.

Mari Celiz, fundadora de este cuerpo de bomberos, y el comandante Jonathan Carmona, jefe de la delegación, aseguraron que todos los integrantes son bomberos y que tienen todos los papeles necesarios presentados ante la justicia. Además, adelantaron en diálogo con Canal 6 que añadirán una pechera a los bomberos que venden rifas en las calles para evitar confusiones con la Policía.

"Nuestro personal está debidamente inscripto, son bomberos voluntarios de Monte Comán, son 17 personas que trabajan a voluntad arriesgando su vida. Los dichos del señor Marchesi (presidente de la cooperadora de los Bomberos de la Policía) no son fundamentados, si no fuéramos lo que decimos ser el CEO y la gente no nos llamaría a las distintas emergencias; en el accidente de la Cuesta nuestro personal estuvo apostado hasta las 2 de la mañana", dijo Celiz.

Respecto a qué harán con el dinero que recaudan de la rifa, explicó que "el objetivo es poner las movilidades en funcionamiento para salvar vidas. Con el dinero que se está recaudando tenemos una movilidad Mercedes Benz en un especialista para ser arreglada. Equipar a un bombero voluntario hoy nos sale 90 mil pesos".

La fundadora de este cuerpo de voluntarios añadió que "tenemos un contador en San Rafael que realiza los balances correspondientes y presentamos a la justicia todos los comprobantes de gastos, recibos, de lo que sale cada movilidad, la transparencia es fundamental para nosotros".

Por su parte Jonathan Carmona, jefe de los Bomberos Voluntarios de Monte Comán, ante la consulta sobre si los que venden las rifas son bomberos, dijo que "presentamos en sede judicial la documentación de cada persona que acredita ser bombero voluntario, los libros de guardia acreditan que ellos hacen su guardia".

Carmona señaló que están autorizados por Rentas y respecto a la polémica presencia de ellos en las calles, manifestó que "ha generado polémica que esté el personal uniformado, pero son los reglamentos del Estado, la ley 7679 dice que el personal debe estar uniformado. Vamos a hacer algunas modificaciones y tener un chaleco que va decir Bomberos Voluntarios de Monte Coman porque la gente tiene razón, a veces el uniforme presta a confusión, ese es el cambio que se va a realizar".

Finalmente dijo que ellos no detienen la marcha de nadie sino que aprovechan a acercarse a los vehículos cuando el semáforo está en rojo.