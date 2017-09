Caso Fortunato: La fiscal dijo que "no hubo dos embestidas" y que va imputar a Silva

La fiscal que investiga el caso de la muerte del rugbier Genaro Fortunato, adelantó en conferencia de prensa que "no hubo dos embestidas" del auto. Además dijo que va imputar a la mujer de apellido Silva que aún permanece en psiquiatría aunque prefirió no adelantar bajo qué figura penal.

En conferencia y aunque no pudo brindar muchas precisiones, dijo que "les voy a pedir prudencia, la causa se encuentra en secreto sumario no he podido hacer la imputación formal, la investigación se encuentra bastante avanzada por las horas que llevamos de investigación, en el lugar trabajó Científica con las pericias en el rodado para establecer la mecánica del accidente".

Rossi dijo que se han tomado otras declaraciones y que hay un testigo presencial. "El acto de imputación es cuando yo le doy conocimiento, en este caso a la ciudadana Silva, del hecho que se le está atribuyendo, la voy a imputar no puedo adelantar nada porque la defensa no está en conocimiento".

Lo que se sabe es que "el auto que manejaba Silva atropelló al chico Fortunato. No hay dos embestidas, los psiquiatras recomendaron que no puede declarar aun", señaló la fiscal en algunos de los tramos de la conferencia.