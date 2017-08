Caso Paula Toledo: 1001 recetas de injusticia

Desde aquel 31 de octubre de 2003 cuando el cuerpo de Paula Toledo (19) apareció tirado luego de ser violada y torturada; en las horas, días y meses siguientes distintas acciones de la Justicia de San Rafael complicaron gravemente la causa. No se preservaron pruebas de ADN que había en el cuerpo, se trataba de un homicidio "firmado" me dijo alguien con experiencia judicial esta semana. Ese material genético muy probablemente contenía la identidad del o los asesinos, pero se perdió, se mal guardó. Imperdonable. Bueno, no para todos, porque nadie fue sancionado.

Hoy, a casi 14 años de aquellos días, otras acciones de la Justicia (de partes de ella) pareciera que enfilan rumbo a enterrar el caso. Se ha pedido la prescripción de la causa. Con argumentos de uno y otro lado a favor o en contra de ese pedido, lo que a mí en particular me queda tras esto es la sensación de que se están pagando ahora, mucho tiempo después, aquellos errores iniciales.

Y me embarga por un momento, como ser humano, algunas sensaciones que durante 14 años viene sintiendo Nuri Ribotta y el resto de la familia de Paula: miedo a no tener justicia, angustia por las sucesivas demoras, dudas interminables, impotencia, dolor y un sinfín de sentimientos que se atraviesan en la garganta y hacen mella en el corazón. Pensar que el crimen más resonante de la historia reciente sanrafaelina puede quedar (nuevamente ¿y para siempre?) impune es estremecedor.

Ojalá que no sea así, que sea sólo otra demora en una causa que podría llamarse 1001 trabas para una receta de injusticia. O como bien titularon en el programa Cámara del Crimen de TN, "Las siete muertes de Paula". Espero que no se esté "filmando" el octavo capítulo de esta serie. De terror, claro.

No es mi intención, en este corto espacio, repasar otra vez cada grosera e inexplicable falla, que donaron la ropa secuestrada, el semen perdido, los hisopos insuficientes, etc, etc. Los crímenes perfectos dicen que no existen, lo que existe son las investigaciones imperfectas. Y este es un caso modelo: cómo no investigar un crimen.