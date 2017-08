Caso Toledo: "Espero que se respete a la Corte", dijo la mamá de Paula

La presentación de la defensa de los imputados que eran menores de edad al momento del crimen de Paula Toledo para que se dicte la prescripción de la causa resonó fuerte en esta causa, que aún espera el inicio de un nuevo juicio ordenado por la Suprema Corte mendocina.

El pedido lo hizo la defensora oficial Patricia Cuartara y será el juez Néstor Murcia quien resuelva la presentación.

Mientras tanto,, la madre de Paula, Nuri Ribotta, se mostró por un lado enojada con la situación, con que se haya dicho en algunos medios que ya había prescripto y por otro lado aseguró que está más firme en su lucha, que va rumbo a cumplir 14 años de reclamos de justicia.

"Se habla y se da por hecho algo que todavía no es así, hablan con mucha ligereza dando a entender que esto prescribió y no es así. Me aferro a lo que dijo la Corte Suprema y que se respete, si no se respeta a la Corte esto ya no tiene sentido, no puede ser", dijo indignada.

Luego agregó que "estoy firme todavía, con más énfasis estoy, me da mucha rabia que se digan cosas. No se puede decir que prescribió y que los imputados se van a ir a su casa, todavía no está nadie notificado".

Finalmente Nuri expresó que "espero que no pase, que no quede solo un imputado, que realmente se haga justicia; es lo que vengo pidiendo hace casi 14 años".

En tanto que su abogado, Arturo Juri, dijo que "el pedido no puede prosperar, se basa en que desde la primera citación al primer juicio han transcurrido 12 años, que sería el plazo de prescripción, pero desde esa primera citación ha habido muchísimos actos más que tienen carácter interruptivo del curso de la prescripción, entre ellos dos muy importantes que fueron las sentencias de la Corte, sobre todo la última que se encuentra firme por lo tanto es un acto que interrumpe la prescripción".