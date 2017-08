Corrupción, el problema madre

Argentina es un país que sorprende a propios y extraños. Nuestras características, "mañas", virtudes y defectos suelen ser bien particulares y no tener muchos ejemplos en otro lado. Muchas de estas cosas no son para enorgullecerse.

Una de ellas es la corrupción . Si bien en años recientes hubo gobiernos que han estado repletos de corrupción, esto no es exclusivo de uno en particular. Desde la democracia para acá el país no ha hecho más que retroceder en muchos de estos aspectos, ni hablar de la década de 1990.