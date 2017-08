"De acá en más", la política en la intimidad

"De acá en más" se llama la propuesta periodística que Canal 6 comenzó a emitir el miércoles 2 a las 22.

Con la conducción de Pablo Reche, el nuevo programa producido por el canal abierto arrancó con la presentación de los pre candidatos a concejales que van en las listas para las PASO del 13 de agosto y luego, ya con candidatos elegidos, las elecciones legislativas del 22 de octubre.

De tono "intimista" para conocer detalles que usualmente no se conocen de los entrevistados, esta propuesta de interés general tiene un decorado en el que sobresale el video wall que le otorga una propuesta moderna al escenario.

El envío se suma a otras producciones locales del Seis y a los mejores contenidos de la TV nacional que hacen a Canal 6 el medio televisivo líder del Sur mendocino.

Pablo Reche comentó que "no es un programa netamente político, hablamos más del candidato, nos pasa que acceden a los cargos y no los terminamos de conocer, la idea en este espacio es eso, hemos empezado con los pre candidatos a las bancas del Concejo Deliberante, después seguiremos con los legisladores y continuaremos luego con esta óptica, por ejemplo quiénes son los que hacen la salud en San Rafael, la idea es conocer a la persona".

En el arranque del programa "De acá en más" fueron presentados algunos pre candidatos a las Primarias del 13 de agosto.

Si bien la idea del programa es conocer a fondo a cada aspirante a una banca, también lógicamente se escucharon voces antagónicas sobre la realidad local y nacional.

Por el lado de Paulo Campi, actual secretario de Gobierno de Emir Félix y pre candidato a concejal en tercer término, señaló el estado en que recibieron en 2003 el Municipio.

"Omar Félix recibió un municipio en condiciones paupérrimas, no había movilidad, la luz cortada en algunos centros de salud y no nos sentamos a explicar a la gente que no hacíamos las cosas por la pesada herencia, sino que nos pusimos a trabajar y transitamos el camino de la transformación", dijo en clara referencia al gobierno nacional y al anterior gestión municipal de Ernesto Sanz.

Consultado por Pablo Reche, conductor del programa, sobre qué relación tiene con el kirchnerismo, dijo que "el justicialismo trasciende a Perón en sí mismo, nosotros no defendemos a las personas en particular, uno no es peronista por Perón sino por ese marco dogmático. Ese marco lo 'aggiornó' el kirchnerismo, pero son parte de un mismo ismo que nos nuclea. Se hicieron muchas cosas en cuanto a reivindicación de derechos".

En tanto que del lado de Cambia Mendoza, el actual concejal y pre candidato a renovar una banca, Martín Serrano, dijo sobre los "K" que "fue una era complicada la del kirchnerismo, que ahora lo vemos con las denuncias de corrupción. Estoy orgulloso del cambio que se dio en la provincia en 2015, el hospital tiene nuevo tomógrafo, se trabaja en infraestructura, ahora se va inaugurar la planta cloacal que va conectar miles de hogares, hay un cambio importante".

Serrano dijo ver al Municipio de San Rafael "en una encrucijada" debido al cambio que hay en Alvear, en Malargüe, en la Provincia y en la Nación. "Queremos un municipio activo trabajando, no sólo en alumbrado, barrido y limpieza; creemos que nosotros podemos dar ese cambio cuantitativo y cualitativo en San Rafael".

Finalmente Serrano se preguntó "dónde estaba la justicia social con el kirchnerismo con 33 por ciento de pobreza que dejaron, hay que tener memoria. Este gobierno nacional actual ha puesto la verdad sobre la mesa, esto va llevar un proceso para reducir ese índice y que estemos mejor. Vamos por buen camino con la verdad y un gobierno honesto, así se trabaja".