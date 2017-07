Disturbios y tiros en barrio Los Filtros: versiones enfrentadas de vecinos y la Policía

Versiones dispares entre gente del barrio Los Filtros y la Policía por los incidentes que se registraron el domingo a la noche en Los Filtros y Alvear.

Gente del lugar dijo a UNO San Rafael y Canal 6 que todo comenzó alrededor de las 20 cuando un uniformado le pidió a un grupo de adolescentes que apagaran un fuego que habían encendido en el descampado de la esquina mencionada. "Cuando ellos empezaron a apagarlo con una rama, el policía le pegó una cachetada a mi hijo", comentó Susana Fernández, que se acercó al lugar cuando se enteró del episodio.

Al llegar, la vecina vio muchos policías y, en el medio de las discusiones e insultos, uno de efectivos "le disparó a un menor y le dio en el pie. A partir de ahí se dio una vorágine sin explicación, yo grabé con mi celular hasta que un policía me largó gas pimienta en la vista y no pude seguir filmando".

Otra vecina, Analía Díaz, contó que recibió un impacto de cartucho de escopeta atrás de una pierna y dos en la espalda cuando intentó cubrir a su hijo discapacitado que salió de su casa al oír las detonaciones. "Tiene 16 años pero con una mentalidad de 1 año y medio y no habla. Veo la montonera de policías tirando a quienes se le cruzaran, les dije que no dispararan, lo cubrí y por eso me pegaron en la parte de atrás". Entonces "para que se fueran mi hijo tuvo que tirar piedras desde adentro de mi casa", que está situada a dos cuadras del descampado.

Por su parte, Bautista Franco manifestó que en esa primera gresca los vecinos fueron rociados con gas pimienta y recibieron disparos de cartuchos antidisturbios. Tras esto, los uniformados "se retiraron una cuadra, luego volvieron y entraron en motos por calle Alvear hasta Quintana y reprimieron a toda persona con la que se cruzaron".

Por todo esto, un grupo de unos doce vecinos hicieron la denuncia este martes a la mañana en la fiscalía de instrucción de turno.

Susana Fernández expresó que "no tenemos nada contra la Policía, sino contra estos individuos que hacen abuso de autoridad, porque lo que hicieron no tienen explicación. Nadie estaba haciendo ninguna protesta".

Versión de la Policía

Desde la fuerza de seguridad dieron una versión diferente. El comisario Miguel Sánchez, jefe de Cuerpos Especiales, dijo que ese domingo a la tarde la Policía tuvo que ir al lugar porque había personas en aparente estado de ebriedad causando molestias en la calle.

Luego, alrededor de las 20.30 volvieron porque había gente encendieron cubiertas en calle Los Filtros y "habían cortando totalmente el tránsito. No solicitaban nada, no tenían ninguna protesta y aparentemente se estaban divirtiendo".

Entonces "personal de la Policía Vial intenta que se libere la arteria, como no lo logran y son agredidos solicitan apoyo al CEO; al arribar Motorizada y UMAR un móvil es agredido por alrededor de 40 personas con ladrillos, piedras y otros objetos, produciendo daños en el parabrisas que se destruyó en su totalidad".

Agregó que "hubo que hacer uso de la fuerza pública para liberar la arteria y que cesara la agresión al personal policial".

Sánchez dijo que hubo corridas de personas hacia el interior del barrio pero no se trasladaron los incidentes hacia allí.

Tampoco hubo personas detenidas, pero el comisario señaló que se intentará identificar a los agresores y someterlos a proceso judicial por el daño al móvil.