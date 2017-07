Dos mil millones de razones para hacerlo

Durante la Cumbre del Mercosur en Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo anunció que el Banco Interamericano de Desarrollo aportará una serie de créditos por 2.000 millones de dólares para ampliar el paso Cristo Redentor – Los Libertadores. Se trata de una cifra similar a la que costará construir el proyectado paso Las Leñas

La comparación no obedece a fomentar una obra sí y la otra no, o a una dicotomía norte – sur, sino a mostrar que el proyectado cruce binacional por San Rafael no es una utopía.

Los 2.000 millones de dólares costearán un cúmulo de obras para hacer más fluido el colapsado paso internacional por donde circulan, según Cornejo, el 75% de lo que actualmente comercializa el Mercosur con la Alianza del Pacífico, el grupo de países de esa zona del mundo a la que Argentina y sus países vecinos se vuelcan cada vez más, sobre todo por el enorme mercado chino.

Ese dinero se destinaría a la ampliación y reconversión del túnel ferroviario para tener un segundo túnel de cruce a Chile, modificar una curva peligrosa, construir más de 15 cobertizos, ampliación de la ruta 40 hasta Potrerillos y hacer la variante Palmira (ruta alternativa), entre las principales obras que se concretarían en 3 o 4 años, de acuerdo al mandatario provincial.

Pero si ese monto y todo eso se puede lograr en ese tiempo, ¿por qué no ser más optimista en el proyecto de Las Leñas? El ministro de Obras Públicas de Chile, Alberto Undurraga, ha dicho que el túnel y las rutas de ambos lados tendrían un costo de unos 1.700 millones de dólares, de los cuales casi 900 millones se invertirían en el túnel, 300 millones en la ruta argentina (costo definitivo por estudio de Vialidad de Mendoza) y el resto en la carretera chilena.

Aunque el costo total definitivo se tendrá cuando se realice el estudio del túnel (que debería haberse licitado en abril, según lo comprometido por ambos países), el hecho que se pueda conseguir 2.000 millones de dólares para el Cristo Redentor demuestra que es posible comenzar lo más antes posible con el paso Las Leñas, que también servirá para descomprimir el cruce cordillerano del norte, más allá de los "parches" que se le realicen próximamente.