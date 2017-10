Emir Félix: "Hemos tenido una derrota digna"

El intendente Emir Félix reconoció la derrota en San Rafael y consideró que "hemos perdido por medio punto".

En el móvil de Canal 6 dijo que hubo una "elección ajustada" y "perdimos por entre 500 y 600 votos".

Evaluó que Somos Mendoza tuvo "un gran apoyo de los distritos y hemos perdido en la ciudad, sobre todo en la zona oeste".

Atribuyó la derrota a que "es la primera vez que nos hemos enfrentado a una administración provincial y nacional" de diferente color político, aunque de todos modos manifestó que "hemos tenido una derrota digna".

También le respondió a Lucas Quesada que un rato antes había dicho por el Seis que se había metido con su familia. "Yo no me he metido con la familia de nadie" y retrucó que fue su hermano Omar el que "recibió injurias" de parte de los radicales.

Añadió que a partir de este lunes volverá a abocarse de lleno a la gestión municipal porque aún le quedan dos años más de mandato.