En 45 días le robaron 7 veces en un carrito panchero y no puede seguir trabajando

La comerciante se acercó hasta Canal 6 para denunciar los sucesivos robos que sufrió en el carrito. Según el testimonio, "los delincuentes rompen los candados y las cerraduras".

Todo comenzó hace un mes y medio con pequeños robos pero en el último durante esta semana le vaciaron lo poco que le quedaba para trabajar.

"Me robaron las garrafas, el horno a microonda y hasta el grupo electrógeno que tenía", dijo, y agregó que "tengo una hija que mantener y así no puedo seguir trabajando".,

Además señaló que "fui hacer la denuncia y me pidieron que lo hiciera por internet" y añadió que "hasta ahora no fue ningún policía a verificar esta situación".

Lo cierto es que la mujer confirmó que "así no puedo seguir trabajando, no me queda nada y tengo que alimentar a mi hija".



Carrito panchero robado 7 veces (4).jpg



