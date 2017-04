"Es necesario que la oposición tenga la fuerza suficiente para controlar al Ejecutivo"

Armando Camerucci, presidente del bloque de senadores provinciales de la UCR, habló en nombre del radicalismo en el noticiero del mediodía de Canal 6 para defender la ausencia de los ediles de su partido en las dos últimas sesiones del Concejo.

"No dar quórum es un recurso legislativo legítimo, no se está fuera de la ley, esto no significa que los concejales o legisladores cuando no dan quórum no trabajan, claramente esto no es así", dijo el legislador, en reemplazo de un concejal que había sido invitado al programa y no se presentó.

Respecto al control de las comisiones claves, el eje de la polémica, manifestó que el año pasado la UCR presidía la de Legislación y Obras Públicas pero "por un capricho o por alguna cuestión que me gustaría conocer más profundamente el oficialismo decidió no darle una de esas dos comisiones centrales a la oposición".

Recordó que "en la última elección el pueblo de San Rafael resolvió otorgarle más equilibrio al Concejo Deliberante para darle más poder a la oposición para ejercer contralor; entonces es lógico que las comisiones de Legislación y Obras Públicas sigan en poder de la oposición".

Ejemplificó que en la contratación de vehículos de 2016 se ejecutaron 21 millones de pesos y en el primer trimestre de este año el Municipio lleva gastados 26 millones, "quiere decir que es necesario que la oposición tenga la fuerza suficiente como para controlar debidamente al Ejecutivo departamental".

En ese sentido, Camerucci se quejó que el oficialismo no le da la información a la oposición para hacer los controles y habló de falta de transparencia.