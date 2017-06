Especialista internacional dará una conferencia sobre "violencia de género"

El viernes 16, a las 19.30, en la sede de la Sociedad Teosófica de San Rafael (Mitre 577) tendrá lugar la conferencia titulada " Violencia de género ".

El ingreso a la charla es libre y gratuito. La oradora será Ananya Sri Ram, procedente de EEUU y declarada Huésped de Honor Concejo Deliberante de San Rafael. Ananya Sri Ram lleva años trabajando e investigando para brindar mejores condiciones en la educación, en la sociedad, en problemáticas de género y en la salud. Ha viajado por EEUU, India, y África Central y del Este, dando conferencias sobre éstas áreas desde una mirada integral, con eje en el crecimiento espiritual.





Es autora de artículos y libros sobre estos temas, como Get Real! Fighting the Mythic Woman (Sé real. Luchando con la Mujer Mítica); Finding Your Authentic Self (Encontrar el Yo Auténtico), que se enfocan en los mitos y modelos de la sociedad que condicionan a las mujeres a ajustarse a ellos, perdiendo así contacto con su propio sentido del yo, o su autenticidad.





De su vasto curriculum, se destaca su formación de Licenciada como terapista profesional, Terapista Nacional Certificada (NCC), Para- professional para Servicio de Prevención del Suicidio, Master en Ciencias de la Educación (MSEd), en Terapia de Salud Mental, en la Universidad de Northern Illinois y sus investigaciones y prácticas curativas basadas en enseñanzas indígenas.

El sábado 17 ofrecerá un Taller sobre "relaciones no violentas", en el mismo domicilio de la Sociedad Teosófica. Temáticas como diferencias de género, violencia doméstica, prevención del suicido, el valor del diálogo, entre otros, se explorarán desde cómo impacta la violencia en las relaciones y cómo comunicarnos de una manera no violenta.

La participación en el taller será con cupo limitado, entrada gratuita, y las inscripciones se realizarán al finalizar la conferencia.

Para más información contactar al facebook "Sociedad Teosófica-Casa San Rafael", correo: ramaanniebesant@yahoo.com.ar cel: 260 (15) 467-1554 (waatsap).