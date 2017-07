Esposa del carnicero que atrapó a ladrón: "Que te roben la plata te da mucha impotencia y bronca"

Marcelo detuvo a uno de los delincuentes y esperó a qué llegaran los policías que completaron el trabajo que hizo el comerciante. Lamentablemente. dos de los ladrones se escaparon y se llevaron el dinero que iba ser utilizado para la compra de carne.

Todo comenzó cerca de las 18.30 en la despensa que posee el matrimonio en la esquina de Los Franceses y Los Sauces.

Allí, mientras festejaban el cumpleaños de una de sus hijas, tres hombres aprovecharon la situación y entraron a la propiedad donde funciona el mercado que posee la pareja. Fueron hasta la caja recaudadora robaron parte del dinero y luego agarraron el resto que estaba oculto en una caja de zapatos.

"Evidentemente sabían donde guardábamos el dinero porque son habituales clientes de la despensa", dijo Antonella que sigue con bronca por lo sucedido.

La mujer contó a Canal 6 que "estábamos en el fondo festejando el cumpleaños de nuestra hija cuando tres hombres forzaron con mucha habilidad la puerta de ingreso que estaba cerrada" y agregó que "entraron sin que nos di´éramos cuenta y fueron directamente a la caja de donde se llevaron parte del dinero y el resto lo sacaron de una caja de zapatos donde guardábamos la plata grande para pagar la carne".

Evidentemente, señaló, "sabían donde guardábamos el dinero porque son personas que siempre vienen a comprar a nuestra despensa".

Fue una de las hijas del matrimonio la que escuchó ruidos y le avisó a sus padres que alguien había entrado al comercio. Antonella y Marcelo fueron hasta el negocio y se desayunaron con la peor de las noticias: "Se llevaron la recaudación, unos $5.000", recordó.

En el lugar, Antonella se topó con una mujer que aprovechó la ocasión y robó galletas y algunos rollos de papel higiénico. "En ese instante le pregunté que hacía en mi negocio y me respondió que nada tenía que ver con el robo y que habían sido tres muchachos los que se llevaron la plata".

La ladrona los identificó al igual que un vecino que pasaba por la zona y le dijo al carnicero que "los tres caminaban por Balloffet rumbo a la calle Los Filtros".

Marcelo no lo dudó se subió a su auto y empezó a buscarlos hasta que los interceptó en Juárez Celman y Balloffet. Allí agarró a uno de los delincuentes mientras el resto de la banda escapaba con el dinero.

Lo tiró al suelo y se comunicó con el 911. En unos minutos dos uniformados de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) completaron la tarea y lo trasladaron a la Comisaría 38.

Al delincuente le secuestraron un poco más de 80 pesos, el resto del botín se lo llevaron los otros dos que estarían identificados".

"Esto te da mucha impotencia y bronca pero ya está, el dinero va y viene", dijo Antonella y señaló que "es la primera vez que nos roban". También recordó que "de yapa se llevaron una botella de Fernet mezclada con una bebida cola".

Lo cierto es que para Antonella, "mi marido todavía no too conciencia de lo que hizo porque uno nunca sabe si estas personas están armadas, por suerte no le pasó nada".