Fabiana Cantilo se prepara con la Orquesta Municipal para su recital en el parque

Fabiana Cantilo se encuentra en San Rafael y ya ha realizado los primeros ensayos con la Orquesta Municipal, que será su soporte musical en el recital del sábado a la noche en el parque Hipólito Yrigoyen, detrás del anfiteatro, luego de la actuación de cinco bandas locales.

"Estamos tocando canciones mías y de maestros como Charly García, Fito Páez y Luis Spinetta", entre otros, dijo la cantante en conferencia de prensa ofrecida junto a Bernardo Ríos, director de la orquesta local.

El repertorio lo tenían armado, pero lo terminaron de coordinar con Fabiana, quien recordó que tiene antecedentes de haber tocado con orquestas en San Martín de los Andes, Chile, Perú y México.

Adelantó que el recital contará con 16 temas, más "una sorpresa" relacionado con el folclore. "Yo estoy con esto de revalorizar el folclore y seguir con lo que siempre me gustó, a los 7 años ya tocaba folclore y a los 11 agarré un doble de Los Beatles y quedé alucinada con la música de estos seres maravillosos que mezclan la música clásica con la música negra. Después conocí a Luis y a Charly y me influenciaron para reacomodar sonidos", contó con su particular verborragia.

También habló del DVD que lanzará en noviembre titulado "Proyecto 33", que contiene los tres recitales brindados en el Teatro Maipo con distintos invitados, que repasaron sus 33 años en la música.

Entre la extensa charla no dejaron de consultarle sobre cómo es su relación con sus parientes "famosos": César "Banana" Pueyrredón y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, todos relacionados con la tradicional familia Pueyrredón.

"A César no lo veo nunca y con Patricia me comunico por teléfono, pero prefiero no tocar el tema de política", manifestó la cantante.

Cronograma de bandas

El gran festival por el comienzo de la primavera armado por la Municipalidad de San Rafael arranca este jueves a las 15 con Bilbo y sus Bolsones y sigue con Aurelia, Los Larry's, "2 Blues 2", Ska Bio, Jesús Giardina, Magdalena González, Mario y Milton Vilurón, Máquina del Tiempo, Stereotipos y Auténtica.

Continuará el sábado a las 16 con Cactus, Equilibristas, Dr Kumalo, Los Bardem y Kenay, para cerrar con el gran show de Fabiana Cantilo, todo ello con entrada libre y gratuita.