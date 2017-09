Familia de Julieta Silva: "Nunca tuvo intención de pisarlo, fue un accidente"

SAN RAFAEL- "Mi hermana no es una mala persona, esto ha sido un accidente, no tuvo intención de lastimarlo". La frase le pertenece a Florencia Silva, hermana de Julieta, la joven que hoy está presa acusada por la muerte de Genaro Fortunato.

Con dolor por la situación de ambas familias y por todo lo que se ha dicho de su hermana, Florencia decidió romper el silencio que hasta ahora se había impuesto la familia de Julieta y habló con Diario UNO de San Rafael y Canal 6.

"Ella nos dice que ha sido un accidente, en ningún momento tuvo intenciones de matarlo o pisarlo, fue un accidente. Hay que esperar todo lo que se viene, todavía las pruebas no están hechas, ella es inocente hasta que se demuestre lo contrario", expresó Florencia, triste y molesta por lo que se dice en algunos medios y lo que comentan algunas personas en las redes.

"Mi hermana no es una mala persona, ha sido un accidente, no tenía intenciones de lastimarlo. La gente se esconde detrás de un perfil de Facebook y dice cualquier cosa. No hay que olvidarse que atrás de ella hay una familia, está mi mama y ella tiene hijos, no hay que olvidarse de eso; los niños no hicieron nada, juzgar y decir cosas que no son ciertas no está bueno, los chicos están con su papá que gracias a dios tienen un padre excelente".

En varios momentos de la entrevista telefónica (vive en Santa Cruz) se encargó de remarcar y pidió que se haga en esta nota, que Genaro era una persona excelente, y que la situación es muy dolorosa para ambas familias.

"Lamentamos mucho lo que pasó, estamos muy dolidos, yo lo conocí a Genaro y era muy buena persona y tiene una familia hermosa, nuestro dolor también es por ese lado. Es muy doloroso para todos, de las dos partes, por eso quiero aclarar esto, mi hermana no es una mala persona, ha sido un accidente, hay que esperar las pericias, no hay que hablar tanto porque hay dos familias de por medio".

Siguiendo con el tema de lo que se dice, añadió que "mi hermana jamás se metió con nadie, salen a decir cosas que lastiman y no es algo menor. Trato de no mirar redes sociales pero lamentablemente lo estamos viviendo por todos lados, a cada rato en los noticieros, todos están hablando de este tema".

"Julieta nunca lo vio en el piso"

Respecto a cómo sucedió la tragedia, la hermana de Julieta Silva, que por ahora está imputada de "homicidio calificado" y detenida en la cárcel, dijo que fue un accidente, que nunca lo vio en el piso y que regresó a devolverle algo, aparentemente el celular.

"Nos molesta que se diga que lo mató a propósito y que es mala persona, muchos periodistas salen a decir sin averiguar que la chica (por la joven que está embarazada de Genaro) le mandó un mensaje, cuando la chica y su mamá misma dicen que no le escribieron, que no sabían que ella (por Julieta) existía".

Florencia contó que "quiero decir, y lo sé por boca de ella, que hizo 150 metros, no es que hizo una U automáticamente y volvió a pisarlo, hizo 150 metros como dijo la fiscal. Volvió buscándolo por el costado, mirando para el costado, volvió a devolverle el celular, algo así; estaba de noche, llovía y mi hermana tiene astigmatismo, que eso también lo pueden comprobar, ella usa lentes que no los usaba en ese momento".

Refiriéndose a un mal muy actual, el de juzgar desde una red social livianamente, y hablando sobre cómo es Julieta, añadió que "la condenan como una persona mala, asesina, pero ella no tiene ese perfil, no va por la vida lastimando a la gente, al contrario, es muy buena persona, muy buena madre, buena hermana, buena hija, no sé por qué se dicen tantas cosas, la condenamos socialmente y listo, para qué va haber justicia si ya la condenamos socialmente".

Florencia señaló que los dos hijos de su hermana y su mamá están sufriendo mucho. "Nuestra familia está dolida y acompañamos a la familia de Genaro en su dolor, yo personalmente lo conocí de muchos años y era muy buena persona y su familia sé que también lo son".

Tras repetir que Julieta nunca vio a Genaro caído en el suelo dejó una reflexión final sobre por qué salió a hablar. "Sé la clase de persona que es Juieta, como familia si nosotros hubiéramos sabido otra cosa o pensado otra cosa desde un primero momento, no sé si estaría saliendo a defenderla, pero ella no tuvo nunca la intención de matarlo".