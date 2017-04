Félix: "Es un extorsión, si no me das lo que yo quiero, no te doy quórum"

El intendente Emir Félix cargó contra el bloque de concejales de la UCR por el faltazo a la sesión de este martes, la segunda después de la ausencia de los opositores durante el discurso de apertura del viernes pasado en reclamo porque el oficialismo no les cede el control de comisiones claves para ejercer el contralor del Ejecutivo municipal.

"Están en plan de un búsqueda de impedir, trabarnos y complicarnos, empieza los años electorales y comienza esta necesidad de que el gobierno municipal no pueda avanzar en cosas que le importan a la comunidad", manifestó ofuscado el jefe comunal en diálogo con "Ciudad Careta", el programa matinal de Radio 95.7.

Consideró que "en algunos temas no me están dejando gobernar" y ejemplificó con la reforma de la ordenanza que regula las antenas celulares que, según Félix, está 'dormida' hace cinco meses en la Comisión de Legislación. "Los tiempos del bloque radical son muy relajados", disparó.

Recordó que pidió a sus concejales que cedieran la presidencia de la Comisión de Obras Públicas pero "cuando cedimos en un lado nos apretaron en el otro, entonces evidentemente acá es una cuestión de extorsión o coacción. Si no me das lo que yo quiero, no te doy quórum, no voy a laburar".

Añadió que "ellos dicen que (la comisión) la usan para investigar, pero ¿qué investigaron durante todo el año y cuál fue el resultado?. No dicen que las licitaciones fueron impecables y las auditorías de obras también dieron impecables. En el último año las comisiones de Obras y de Legislación las manejaron ellos".

No descartó que detrás de estas maniobras esté el gobierno de Alfredo Cornejo porque comentó que "el ministro (de Gobierno, Dalmiro) Garay me dijo que no habían intercedido ellos, pero yo creo que la omisión del gobierno provincial es dirigida, es intencional, porque lo que está pasando con el bloque radical, que no va a trabajar, es realmente grave institucionalmente".