Félix responde a los radicales: "No hay que perder la lógica en los momentos electorales"

Emir Félix habló en la primera edición de Noticiero 6 sobre el fuerte debate del lunes con el ministro de Economía, Martín Kerchner, y las críticas de este jueves de los candidatos de Cambia Mendoza, Federico Mondotte y Federico Zamarbide.

"No hay que perder la lógica en los momentos electorales, en estos momentos cada uno plantea el relato de lo que piensa, el problema es cuando ese relato se corre demasiado de la realidad", comenzó diciendo el intendente.

Añadió que "entiendo lo que significa una campaña política, pero tenemos que tener cuidado en cómo decimos las cosas porque empieza a ver diferencias importantes en lo que refiere a la verdad" y ejemplificó en que el gobierno provincial y sus candidatos hacen "anuncios exacerbados que se plantean como una realidad actual, mezclan obras nacionales con provinciales, obras del pasado con las del futuro como si fuera un hecho de la realidad de hoy. Los sanrafaelinos pedimos que nos respeten".

Además le preguntó al ministro Kerchner porqué los productores locales tienen que pagar un seguro agrícola más caro y advirtió que el argumento que utilizan para justificar esa medida, que en San Rafael cae más granizo que en otras partes de la provincia, no es verdad.

Consideró que esa afirmación hace daño porque, por ejemplo, nadie va a venir a invertir a San Rafael cuando se le dice que cae más granizo.

También "nos acusan (al bloque del PJ en la Legislatura) de no votar el seguro agrícola, pero no es que no lo votamos, sino que estamos pidiendo que no coloque esta calificación a San Rafael porque nos están haciendo daño".

Obras que se vienen

Por último, el intendente habló de las obras municipales que se vienen y enumeró que se va a avanzar en el Parque de la Juventud; en la apertura de Granaderos, que "va a abrir la ciudad hacia el oeste"; la reforma del Polideportivo 2, donde ya se trabaja en la nueva pista de atletismo; y adelantó que "preparamos un proyecto importante para hacer un hospital de mascotas porque tenemos una gran demanda en ese sentido".

Además dijo que el plan de asfalto ingresará en una nueva etapa, donde no se dejarán de pavimentar calles, pero también "empezaremos a trabajar sobre el mantenimiento y el sellado de asfaltos que tienen nueve o diez años y con eso lo podemos llevar a quince años".