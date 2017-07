Finalmente incluyeron a San Rafael en el "Ahora 12" para luchar contra el "boom Chile"

Ahora los comercios sanrafaelinos podrán ofrecer a los usuarios de tarjetas adheridas, los productos y servicios bajo el programa de 12 cuotas fijas sin interés en todos rubros, todos los días de la semana.

Días atrás las diferentes Cámaras de ciudades y provincias fronterizas, solicitaron a la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) un plan que permitiera competir con el "efecto Chile", ya que llegaron a la conclusión común de que es urgente ofrecer ventajas para no quedar fuera del circuito de consumo. A raíz de esto la CAME consiguió en primera instancia implementar nuevamente el programa Ahora 12 para algunos productos en determinados días de la semana.

El convenio entre la CAME y la Atacyc (Asociación de Tarjetas de Crédito y Compra) se firmó y se logró que el plan se extendiera a todos los días de la semana para todos los rubros, sin embargo San Rafael quedó fuera de este beneficio.

A través de la FEM se hizo el pedido para que ese convenio se amplíe y finalmente incluirá a San Rafael. La primera etapa de la promoción irá desde el 7 de julio hasta el 8 de octubre de 2017 inclusive y luego del 9 de octubre de 2017 al 6 de enero de 2018. Respecto a esta segunda etapa, se aclaró que para que el sur provincial sea incluido, el gobierno provincial debe eliminar la retención de ingresos brutos para compras con tarjetas.

La noticia sobre la incorporación del sur en este convenio fue confirmada en conferencia donde estuvieron representantes del Concejo Deliberante, Cámara de Comercio, FEM y Dirección de Turismo.