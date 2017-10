Francisco Mondotte: "Me gustaría debatir proyectos con Pedro Serra"

Francisco Mondotte, primer candidato a concejal de Cambia Mendoza, invitó a debatir con Pedro Serra, primer postulante a edil de la lista de Somos Mendoza.

"Quiero llevarles proyectos de urbanismo al intendente a partir del 1 de mayo pero antes me encantaría debatirlos con Pedro Serra, que es el candidato de Emir Félix para el Concejo Deliberante y conversar qué quiere llevar cada uno", dijo este jueves en la primera edición de Noticiero 6.

Además, destacó a Federico Zamarbide, candidato a diputado nacional del radicalismo, y lo diferenció de Omar Félix, que aspira por el PJ a una banca en el Congreso Nacional.

"Omar Félix fue cuatro años diputado nacional y presentó en el Congreso sólo cuatro proyectos, uno por año, ha dado bastante poco en la Cámara de Diputados; además votó el pacto con Irán. Entonces hay muchas cosas que hay que explicar antes de candidatearse", disparó el joven candidato.

Críticas al intendente

Mondotte también opinó sobre el picante debate que Emir Félix y el ministro de Economía e Infraestructura, Martín Kerchner, mantuvieron el lunes en la segunda edición de Noticiero 6.

Dijo que "me dio tristeza ver al intendente en esa situación de impotencia y de casi de violencia verbal".

Además consideró que, más allá de que sea de otro color político y esté legitimado en las urnas, se necesita "madurez y coincidencia y me parece que no encontré eso en el intendente. A mí me gustaría que este tiempo electoral en el que la comunidad mira la política lo aprovechemos para discutir ideas y no para levantar el tono y ver quién es el más 'gallito' en una pelea de cartel".