Fuerte cruce en el noticiero del Seis por el corte del río Atuel

Un duro cruce verbal protagonizaron en el noticiero del mediodía de Canal 6 por el corte del río Atuel durante Semana Santa el vicepresidente del Ente Mendoza Turismo, Lucas Quesada, y el superintendente interino de Irrigación, Oscar Demuru.

Hubo acusaciones cruzadas respecto a la responsabilidad en el tema que afecta al turismo en Valle Grande en Semana Santa, uno de los períodos de año de mayor movimiento.

Todo empezó como una entrevista normal donde Quesada y Lautaro Cáceres, presidente de la Cámara de Turismo de San Rafael, hablaron del pedido realizado a la asamblea de inspectores de la Subdelegación del Río Atuel para que hicieran una suelta acotada de cuatro horas el viernes y sábado, o una alternativa de erogación continua entre viernes al mediodía y la tarde del sábado.

Luego vía telefónica el consejero del río Atuel, Alejandro Gutiérrez, explicó que el corte del río lo decidió la asamblea de inspectores de cauce la semana pasada y que sólo se dejó un caudal de cuatro metros cúbicos por segundo, que no es navegable, para irrigar la zona del Canal Perrone.

Recordó que en la reunión de este miércoles entre Quesada y Cáceres con inspectores de cauce para escuchar el planteo del sector turístico, estos últimos mantuvieron su posición.

Duro cruce

Hasta ahí se mantenía una diálogo cordial, pero hubo algunas declaraciones de Quesada apuntando al superintendente saliente José Luis Álvarez y al interino Oscar Demuru, ambos de signo político diferente al vice del Emetur, que tuvieron respuesta. "Agradezco que ésta es la última semana de la gestión del superintendente que nos puso Paco Pérez, en la que no se hizo obras importantes para generar diferentes posibilidades para que el río Atuel pueda generar el servicio de agua que le sirva a los productores y al turismo", manifestó el funcionario.

Esto hizo que Demuru saliera al aire con los tapones de punta. "Lo que me cae mal como dirigente y sanrafaelino es que Lucas Quesada mienta descaradamente al decir que yo tengo la culpa cuando yo ayer fue la primera vez que me pude comunicar con él como superintendente de Irrigación, siendo él el vicepresidente del organismo que está a cargo del turismo en toda la provincia".

Y volvió a repetir tres veces que "es un mentiroso" porque "ayer habló conmigo y junto con Alejandro Gutiérrez le armamos la reunión con Quesada, Cáceres y Javier Muñoz (director de Turismo de San Rafael) con los inspectores de cauce, que son los verdaderos dueños del agua".

Además, manifestó que "no voy a permitir a este joven candidato a que haga política barata conmigo a esta altura de mi vida y no lo voy a dejar con la última palabra".

Quesada respondió que "nunca dije que Oscar Demuru es totalmente culpable sino que podría haber hecho algo distinto para que esto tuviera una solución" y se preguntó "para que está un superintendente durante cinco año si no puede arreglar un conflicto" (en referencia a Álvarez). Además, indicó que si Demuru como superintendente interino "no puede mediar para que los inspectores puedan darnos dos días de agua en Semana Santa, no sé a quién hay que llamar y quién tiene la culpa".

A lo que Demuru respondió que en el corto tiempo que ha estado como superintendente interino hizo lo posible y apuntó al Ente de Turismo como responsable. "Yo cumplo con la ley y mi mandato, pero Quesada no cumplió con lo que tenía que hacer a su debido tiempo, mandó a otros porque dice que no quería presionarme, pero ahora mediáticamente pone al superintendente como gran responsable"

Entonces Quesada saltó diciendo "que sos el gran responsable por más que quiera embarrar la cancha"

En ese momento la discusión subió de tono, empezaron a superponerse en el diálogo y los conductores tuvieron que mediar para cerrar el debate.