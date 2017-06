Habló la madre de Thiago: "Sospecho de una persona, tengo miedo y quiero que la Justicia investigue"

A pocos días de la denuncia de secuestro de un niño de 8 años que conmocionó a San Rafael, su madre, Gabriela Rodríguez habló sobre el caso y relató cómo fueron los hechos que ocurrieron ese jueves 8 de junio.

En diálogo con Canal 6 la ex policía madre de Thiago expresó que ese día "Thiago no fue a la escuela ese día porque tenía que hacer un proyecto de días atrás y no lo habíamos realizado, era de unas germinaciones, me quedé con el y tuve que ir a comprar los vasos para hacer el proyecto". Siguió diciendo que "voy al centro, compro, y cuando salgo de comprarlos me llaman por teléfono y me dicen que tenían a mi hijo, que me quedara tranquila, que me estaban vigilando, que conocían todos mis movimientos, que no llamara a la policía y me dicen que querían 150.000 pesos para las 6 de la tarde".

Refiriéndose a algunos puntos que por allí se cuestionan de su relato, dijo que "el punto que todo el mundo cuestiona es que a Thiago lo dejan antes (de las seis), la única explicación lógica es que yo me haya equivocado porque si te llaman diciéndote algo así no estás en todos tus cabales, a lo mejor me dijeron a las 16 y no a las 6".

Después del llamado,según lo que contó Gabriela, se volvió a su casa pero su hijo no estaba allí ni tampoco en casa de los amigos con os que suele juntarse. "Empecé a llamar a ese teléfono pero nunca más me llamaron ni para reclamar que no se pagó el rescate, vivimos unas horas desesperantes; uno no está preparado para afrontar un secuestro, el que me conoce sabe que a mis hijos los llevo a la puerta del colegio no los dejo nunca solos así, nunca te imaginas que va pasar algo así del interior de tu casa".

Sobre el estado actual de su hijo, contó que "no ha querido hablar, ya le hicieron la Cámara Gesell, no sé qué ha dicho porque nadie me ha dicho nada, le preguntás y se pone a llorar. No sabemos quién lo fue a buscar, me dice que era una mujer de ojos azules".

Durante la entrevista exclusiva con el 6, Gabriela admitió que sospecha de alguien y que ya se lo comunicó a la fiscalía federal. "Yo sospecho de una persona, ya se lo comuniqué al fiscal pero no sé si han hecho medidas porque pregunto y nadie dice nada, está todo herméticamente cerrado", comentó en cuanto a la causa.

Finalmente también dijo que su hija del medio tiene miedo y ella también: "Tengo miedo, quiero que la justicia investigue".