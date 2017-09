Historia de San Rafael: Ambrosini, sus negocios, familia y desdicha

Don Vicente Ambrosini, importante hombre de negocios del San Rafael antiguo, nació en Cócore, Sasoferato, provincia de Ancona, en el centro de Italia, el 17 de mayo de 1862. Llegó a San Rafael con su esposa Rosa Bulbarella que provenía de Padova, en el Véneto.

El viaje lo hicieron en barco, donde se conocieron. Ella había perdido a sus padres y viajaba con un hermano y su cuñada a conocer nuevas tierras. Y él con algo de dinero en sus bolsillos y el deseo de viajar a lo desconocido, hacia el continente americano, tierra donde todo era nuevo, exótico, tierra de aventuras, pero también le habían contado que existían muy buenas posibilidades para hacer grandes negocios.

Se encontraron caminando tranquilamente por la cubierta del barco, mientras observaban la inmensidad del mar azul. Se miraron, se presentaron: ella Rosa, él Vicente, y partir de ese momento, cuando se dieron la mano, sintieron que algo muy bello nacía entre ellos, ella era muy hermosa y él un apuesto galán.

Llegaron a Mendoza en 1889 y al poco tiempo, en 1891, se conocieron. Con el dinero que traía, Vicente compró un pequeño hotel ubicado en calles Las Heras y Belgrano de la capital provincial, cerca de la estación del Ferrocarril, donde trabajó muy bien por un tiempo.

La primera hija nació en Mendoza, pero murió a los pocos meses y entonces decidieron mudarse en busca de aires mejores.

Vendió el hotel y se instaló con un almacén de ramos generales en La Consulta, pero luego se reubicó en San Carlos, donde aumentó el dinero invertido.

En 1903, debido a la propaganda que se hacía sobre San Rafael, se instalaron definitivamente en el departamento y también abrió un gran almacén de ramos generales.

En los siguientes avisos vemos que primero fue socio de un tal García y posteriormente de un señor Ugarte.

Diario Ecos de San Rafael. Enero de 1904: A mi clientela y al público en general, que en la fecha 6 de enero de 1904 me he hecho cargo del activo (no habiendo pasivo) de la casa de comercio en esta plaza bajo el rubro de Ambrosini y García. San Rafael, enero 6 de 1904. Vicente Ambrosini.

Ecos de San Rafael. Febrero de 1904: Tenemos el placer de participar al público que en esta fecha hemos formado una nueva sociedad bajo el rubro de: Ambrosini y Ugarte. Que continuará con el mismo negocio de almacén, tienda, etc., de la firma anterior.

Este negocio lo mantuvo durante mucho tiempo, ya que en la guía telefónica de 1924 figura su número perteneciente a una tienda y almacén.

Cuando don Isaac Espínola loteó Pueblo Nuevo (Diamante), le compró media manzana sobre Espínola y Mitre, donde construyó su casa (sobre la avenida), el negocio y una bodega en la parte de atrás, que era el mejor negocio de ese momento.

Rosa y Vicente tuvieron 14 hijos, cuatro de los cuales fallecieron siendo pequeños.

Los 10 restantes fueron: Antonio, Ángela, Elisa, Elvira, Domingo, Luisa, Isabel, Vicente, David y Rafael. Cuando Rosa tenía 42 años, y esperaba otro hijo, falleció en el parto junto con el bebé.

Vicente quedó desconsolado y con 10 niños pequeños para cuidar. No fue nada fácil para él.

Mientras, había llegado desde Italia un sobrino de don Vicente: Virgilio Burzichelli, que había nacido en el mismo pueblo que su tío en 1893 y a quien su padre envió a América, vía Francia, para evitar el servicio militar y la muerte en alguna de las muchas guerras que habían en Europa o en África.

Llegó a San Rafael en 1912 y comenzó a trabajar con su tío. Se enamoró de su prima Elisa y se casaron en 1923.

Don Vicente lo asoció a su empresa y formaron una sociedad cuya razón social fue "Vicente Ambrosini y Cia".

María Elena Izuel

Especial para UNO SR

marializuel@speedy.com.ar