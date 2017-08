Historia de San Rafael: la creación de la Facultad de Ciencias Aplicadas

Hoy en San Rafael existen muchas carreras universitarias que son aprovechadas por nuestros jóvenes, pero no siempre fue así. Hubo un momento, cuando no había ninguna, que comenzaron como institutos de educación superior.

Siempre las grandes obras están primero en el sueño de algunas personas que son idealistas y querían mejorar el nivel de estudios para sus conciudadanos.

Corría el año 1961 y no había en el departamento todavía ninguna carrera de educación superior cuando la idea rozó la cabeza de un concejal, Pedro Lázaro, quien elevó su idea al Concejo Deliberante y aprobado por todos se elevó al gobernador mendocino, en ese momento un sanrafaelino, el doctor Arturo Ueltschi, quien aprobó de inmediato el proyecto, ya que él sabía de las necesidades de San Rafael.

Por decreto Nº 1744 de fecha 18 de abril de 1961 se autorizó el funcionamiento del Instituto Tecnológico Superior de San Rafael. Lo envió urgente a la Legislatura y a la Dirección General de Escuelas, donde inmediatamente fue puesto en marcha, y por especial indicación suya designaron como "rector organizador" al ingeniero Miguel Cinca y como secretario del mismo al profesor Rafael Tarazaga. Además, como secretario técnico nombraron al ingeniero Raúl Tasso, con quien se completó el equipo que tendría a su cargo la puesta en funcionamiento del Instituto Tecnológico Superior.

Era mucho el trabajo que había para hacer, pero estaban muy entusiasmados por la nueva tarea. Había que conseguir edificio: aulas y laboratorios, profesores e inscribir a los alumnos. Durante el mes de abril se realizó la inscripción y se quedaron sorprendidos, ya que había 150 voluntarios, entre 17 y 55 años. Pese a que todo era incierto, no se sabía de la continuidad de la carrera y de los títulos, pero los alumnos estaban.

El lugar para el dictado de clases no fue problema, debido a que la Escuela Normal prestó aulas y laboratorio, pero faltaban los profesores.

La oferta no era muy productiva, había que trabajar durante un año ad-honorem, pero esto no fue problema, habían muchos profesores que deseaban ayudar y la lista es bueno conocerla, ya que fueron personas que no pensaron en su bienestar, sino en el crecimiento de San Rafael y en la educación de los alumnos.

Ellos fueron los ingenieros Fermín Mercado, Tomás Ulzurrum, Juan Gómez, Juan de Nevrezé, Teobaldo Fernández, Pascual Grasso, José Vilches; los doctores Carlos Liseno, Andrés de Nevrezé; los profesores César Casiva, Andrés Chiaccio, Osvaldo Charvey, Ingeborg Jacobsen, la señorita Raquel Albino y los señores Manuel Giménez y Antonio Pérez.

En mayo comenzaron las clases teóricas y prácticas. Es bueno recordar sus nombres porque pusieron todo para educar a sus alumnos, sin recibir el importe por su trabajo, pero pagados con creces cuando "los chicos" comenzaron en diciembre a rendir las materias y veían el fruto de su trabajo en los conocimientos de sus alumnos. Al año siguiente la Dirección General de Escuelas giró los sueldos que se les debían a los profesores.

En 1962 la DGE proveyó de edificio. Por resolución 266T destinaron el ala sur de la escuela Rodolfo Iselín, la más grande en esos momentos, para que funcione el Instituto y se instalaron dos laboratorios. También alquilaron el local de calle Comandante Salas 227, de gran trascendencia en el futuro, que son ocupados con la dirección, secretaría, biblioteca, dos aulas más y un depósito.

Todos conformaban una gran familia, que estaban luchando con calidez y abnegación por lograr definitivamente una carrera superior para San Rafael, donde hasta entonces todos los profesionales actuantes eran formados fuera del medio.