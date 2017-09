Homenajearon a Genaro en el centro: "Mi último recuerdo es su sonrisa", dijo su papá

Familiares, amigos, jugadores y dirigentes del Belgrano Club se concentraron al mediodía en el kilómetro cero para recordar a Genaro Fortunato.

La manifestación fue sencilla y breve, comenzó con un minuto de silencio, habló un jugador del club, quien pidió tranquilidad y apoyo para la familia del rugbier, y cerró con el rezo de un Padre Nuestro.

"La idea de esta convocatoria es demostrar quién era Genaro, por supuesto que como papá pienso que era un sol, pero esto demuestra que era muy buena persona y que había gente que lo quería", expresó Miguel Fortunato a los medios de prensa.

Dijo que el último recuerdo que tiene de Genaro "es su sonrisa" y lo calificó como "un loco divino".

Expresó su malestar por los comentarios maliciosos sobre su hijo y sobre el hecho general que se han volcado en algunos ámbitos, como las redes sociales, a los que calificó como "burradas"

Comentó que está en contacto con la familia de Agostina Quiroga y recordó el momento cuando su hijo le comunicó que ella estaba embarazada. "Me llamó después (de esa charla) y me dijo que había decidido hacerse cargo. Eso era Genaro, un tipo noble y derecho, no era nada violento, estaba educado en la concepción del rugby".

También estuvieron Agostina, que está embarazada de Genaro, y la madre del joven rugbier que evitó las cámaras y las fotos.

Durante la concentración no hubo reclamos de justicia sólo se recordó al joven de 25 años que murió la madrugada del sábado cuando fue atropellado por su pareja Julieta Silva con la que mantenía una relación desde hace tres meses.

Continúa el homenaje

El homenaje a Genaro continuará este sábado a las 14.30 con un minuto de silencio que se hará en cancha de Belgrano, que recibe a Huazihul de San Juan por la segunda fecha de la zona Reválida del torneo de la Unión de Rugby de Cuyo.