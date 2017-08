Juguetes simples para estimular la creatividad

En este Día del Niño se repetirá la escena: padres que "llenan" a sus hijos pequeños de regalos caros o sofisticados, pero donde en realidad el niño es un sujeto pasivo que sólo tiene que apretar un botón para que el juego funcione.

La moda de regalar este tipo de juguetes que dejan a los niños en actitud pasiva sin tener que pensar o desarrollar habilidades cognitivas es un problema luego en el crecimiento. Sobre este interesante tema se habló el viernes en "Bonita Mañana", el programa matinal (de 7 a 9) de Canal 6.

Allí habló la psicopedagoga Silvina Martín, que comenzó explicando que para un niño "el juego es su vía de comunicación, un adulto lo puede decir en palabras, el niño utiliza el juego. Para estas fechas los adultos nos esmeramos en ver qué le regalamos y es cuestión de los adultos regalar cosas grandes, caras, electrónicas y muchas veces el niño no lo pide".

La profesional hizo hincapié en que, sobre todo en los primeros años, es importante darles a los niños lo que se llama juguetes desestructurados, donde el chico es el que tiene que pensar, inventar, comenzar a desarrollar sus habilidades.

"Los regalos fundamentalmente tiene que ver con la edad y la tapa evolutiva. No soy partidaria de que el niño tenga demasiados juguetes, sino que tenga más cosas como por ejemplo maderas, tapitas, corchos. Nosotros les regalamos juguetes donde tienen que apretar un botón y lo que pasa, ocurre dentro del juego, en cambio si yo le doy un palo de escoba es el niño el que tiene que inventar y se empiezan a trabajar otras cosas", dijo Martín.

En otro tramo de la entrevista la licenciada señaló que es muy común hoy dejar a los chicos jugando por ejemplo a los video juegos, y que cuando se aburren para que no se quejen se les da, por ejemplo, el celular. "Hoy le cuesta más al adulto dejar que el niño invente cosas".

La modalidad de los juguetes modernos, que dejan al niño como actor pasivo que sólo tiene que apretar botones o similares genera problemas en el desarrollo a posteriori. "Vos lo llevás donde hay tierra, arena, agua y te olvidás", dijo la psicopedagoga a modo de consejo, para luego agregar que "en ese caso no hay necesidad de llevar esos aparatos, los niños no los piden. Por eso hay nenes que no pueden crear, producir, es porque nunca practicó esta cuestión; esto es fundamental en el presente y la vida posterior del niño, el juego permite que elabore cuestiones, cuando trabajo recortando, pegando, trabajo motricidad fina, cuando aprieto un botón no trabaja nada".

Los juegos desestructurados desarrollan las habilidades sociales, "poder hablar con vos, entenderte, ver qué pasa, hoy los niños no lo pueden hacer, se lo invita a una casa y juegan todo el tiempo a la Play, viene la mamá del otro niño y dice que se portaron bárbaro. Y sí, estuvieron todo el tiempo en la Play; es el adulto el que tiene que tener claro esto".

A recordar, maderas, bloques, ladrillitos y otros similares son los juegos ideales.