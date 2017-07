La emotiva historia del vendedor de nueces

Sus convicciones son tan firmes como su diaria presencia en la esquina noreste del kilómetro cero vendiendo nueces. Por eso no sorprende escuchar cuando afirma: "Si alguien quiere que le pague una casa como alquiler, yo la pago. No quiero que me regalen nada, porque yo puedo pagarla".

Así piensa Cristian Yunes (37 años), más conocido como "el vendedor de nueces", que siempre está firme en la vereda de la tienda Galver ofreciendo las bolsitas de nueces para sustentarse, ya que tiene que pagar el alquiler y por supuesto la comida. Por eso su sueño es tener su propia casa.

En tiempos donde la cultura del trabajo ha sido golpeada, no deja de emocionar escuchar los pensamientos de Cristian, que contó que su discapacidad motriz se debe a que se demoró su parto tres días y le faltó oxígeno.

Aunque admitió que, como a cualquiera, a veces le cuesta levantarse, remarcó que "me tengo que levantar lo mismo, porque vos pensás... hay que tener para comida, para alquiler, que es lo que más me cuesta".

Una vida de trabajo

En entrevista con Canal 6 narró que desde hace más de 15 años se levanta a trabajar. Antes lo hacía para una panadería haciendo el reparto en bicicleta, y desde hace varios años como vendedor de nueces.

"Me compran un montón, es que las nueces se venden mucho. Por lo menos puedo manejarme por mi solo", dijo, para luego contar que el trabajo de vendedor nueces surgió por una "señorita mía de la escuela IRIS donde yo iba, que me dio este trabajo".

Vivir solo fue otro de los desafíos a los que se ha enfrentado, y pese a que le decían que no podría, finalmente lo consiguió.

Así lo relató: "La luché, la luché mucho porque nadie quería (me decían) 'vos no sos capaz de vivir solo'. Pero me puse firme y dije quiero vivir solo".

"Yo compro la vianda –añadió-, tengo lavarropa automático y la cocina". Es el propio Cristian, cuando su mamá no está, quien se pone a pesar las bolsas que luego vende en el centro aproximadamente desde las 9.30 de la mañana hasta la noche.

El sueño de la casa

Como el alquiler le insume gran parte de sus ingresos, desde hace años quiere tener acceso a una casa propia.

"Yo alquilo y pago con mi pensión, estaba anotado en el IPV, hace como 10 años, todavía no tengo novedad. A último momento dijeron que no era para mí porque mi sueldo no alcanza el monto, porque tenía que tener un sueldo de más de 5 mil pesos; yo quiero una casa que no tenga que alquilarla, yo quiero algo mío", expresó con fuerza, la misma con la que asegura que de todos modos "no me quejo y trabajo todos los días".

Antes del final de la nota Cristian toma a su perro, lo sube al canasto de su bicicleta y parte rumbo a otro día de trabajo. Una vida de esfuerzo y de ejemplo.

Personal

Cristian Yunes tiene 37 años y es muy conocido como "el vendedor de nueces del centro". Vive solo por una decisión personal.

Frases de vida

