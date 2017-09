La hija del matrimonio Scalia no quiso entrar a la vivienda donde asesinaron a sus padres

Así lo confirmó, Néstor Campoy que es la persona que eligió Cecilia Scalia para cuidar la vivienda donde ocurrió el brutal doble crimen que le costó la vida al matrimonio compuesto por Miguel Angel Scalia y Liliana Balmaceda.

Es que la joven, que viajó desde Mar del Plata tras conocer la triste noticia, no quiso ingresar a la vivienda donde fueron asesinados sus padres.,

En este contexto, Campoy se hará cargo del cuidado de los elementos que quedaron en la casa ubicada en Gutiérrez al 1500 de esta ciudad.

El hombre se comunicó telefónicamente con Cecilia dijo que "yo todavía no he entrado a la casa, las escenas del crimen no dan ganas de entrar".

Campoy confirmó que "Cecilia estaba quebrada cuando hablamos" y agregó que "este viernes arribaría a San Rafael su otro hermano que vive en Dinamarca".

El matrimonio Scalia fue sepultado en el cementerio de Villa Atuel donde eran oriundos, según informó el cuidador.

Causa

En cuanto a la investigación se ha enviado a la capital de la provincia material recogido en la escena del crimen para su análisis. Es que según los peritos "se han levantado muchísimas huellas y rastros de sangre".

Entre las huellas seguramente estarán las de algunos familiares que el sábado a la tarde visitaron al matrimonio.

Una fuente bien informada confió a UNO de San Rafael que "el elemento utilizado para quitarle la vida a la pareja sería un caño de hierro similar a un escape de auto".

Por ahora, la fiscal Andrea Rossi continua recolectando pruebas y por la mañana no hubo novedades sobre la imputación a los dos demorados que tiene la causa y que están alojados en la Unidad de Investigaciones.









