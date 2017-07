La historia de la roca antártica "sanrafaelina" recuperada del olvido

Una roca de la Antártida traída a San Rafael en el año 1965 por sanrafaelinos que participaron de las primeras exploraciones del continente blanco será entregada al municipio la semana que viene en un acto en el que participarán los propios exploradores.

La historia es singular, ya que en su momento los exploradores Villar y Britos en una expedición divisaron un cerro al que luego le pusieron San Rafael en honor a este departamento y luego ese fragmento de roca fue entregado al Club Andino Pehuenche debido a que entonces el muso no estaba armado. Pasó el tiempo y la roca junto con esta historia quedaron olvidadas, hasta que los protagonistas, junto a Arpegio Riera, primer sanrafaelino en la Antártida, comenzaron a rastrearla, para lo cual pidieron la ayuda del odontólogo Hugo riera (primo de Arpegio) y la historiadora María Elena Izuel.

"El miércoles 19 a las 11 en el Concejo Deliberante se va realizar este acto muy importante para nosotros, van a engalanar la ciudad con una roca traída de la Antártida del Cerro San Rafael, tenemos un cerro en la Antártida que se llama igual que nosotros", comentó Izuel a Canal 6.

La profesora añadió que "la roca fue traída en el '65 cuando la expedición llegó al Polo Sur. Trajeron dos, una al Instituto Antártico y la otra la trajeron acá los mismos antárticos que la recogieron y se la entregaron al intendente del momento el señor Jorge Calzada; como el museo no tenía una sede se la entregaron al club Andino Pehuenche".

Con el tiempo la roca antártica quedó olvidada y "no se supo más de esa roca cuando los antárticos con el señor Riera se juntan le encargan a Hugo Riera, que no la pudo encontrar por ningún lado. Me vino a hablar a mí a ver si podía hacer algo; llamé a varias personas hasta que en el club Andino me dijeron que la tenían guardada. Espero que muchos sanrafaelinos que se sientan patriotas puedan ir a este acto".

Por su parte Hugo Riera contó que "cuando vine a San Rafael nadie sabía de la roca, me dio pena que San Rafael no supiera que en la Antártida había un cerro que se llamaba San Rafael; estos patriotas que han estado en la Antártida merecen ser reconocidos en nuestro departamento".