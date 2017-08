Los candidatos siguen dándose a conocer en "De acá en más"

En el segundo envío del programa "De acá en más", por Canal 6 los miércoles a las 22, pasaron otros pre candidatos a concejales con la idea de conocer a quienes están pidiendo el voto para este domingo de las PASO:

Pasaron por la pantalla Paola Calle, del PJ, Sonia Almuna, de Cambiemos, Francisco Mondotte (Cambiemos) y Pedro Serra (PJ).

Paola Calle

Calle dijo que "a San Rafael lo veo como queriendo crecer permanentemente a pesar de que a la provincia no la veo igual, supuestamente todo iba estar bien y no está bien. Se votó para querer estar mejor y ahora retrocedimos y estamos viendo cómo llegamos a fin de mes, cómo pagamos las facturas; todo esto eran necesidades básicas que las teníamos satisfechas", señaló la actual directora de Salud del municipio que va en la lista de Omar Félix.

Paola eligió entre sus referentes a Emir Félix

Sonia Almuna

Luego se le dio el turno a Sonia Almuna, que va en la lista de Cambia Mendoza, tiene 28 años y es del barrio El Molino. "No ocupo cargos, mi trabajo siempre ha sido social. He tenido una militancia con los pies sobre la tierra, uno está acostumbrado a candidatos que han heredado algo porque su papá ha sido reconocido, yo no".