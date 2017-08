Los incendios intencionales en fincas saturan a los Bomberos

Por estos días los Bomberos de San Rafael están a full con el combate de incendios en fincas, la mayoría originados en el desmalezado con fuego sin autorización que se terminan descontrolando.

Estos hechos se presentan generalmente desde julio hasta octubre o noviembre. El mes pasado ya hubo 60 casos, informó UNO San Rafael a inicios de este mes.

"Empieza la temporada y como todos los años nos saturan con incendios de malezas, hay muchas fincas que no están cultivadas, están llenas de monte y la gente utiliza el fuego como herramienta (de limpieza). No utilizan rastras o azadón, sólo prenden fuego. Todos estos incendios que hemos tenidos han sido ocasionados por el hombre, no hay tormentas que descarten la intervención humana. Además, con los vientos y la temperatura que está en aumento el fuego se torna incontrolable", advirtió el subcomisario Néstor Moyano, jefe San Rafael de la Delegación Sur de Bomberos.

En muchos días los incendios se presentan simultáneamente y "hay veces que nos supera la capacidad operativa del cuartel, donde contamos con sólo dos camiones".

Explicó que los casos "empiezan a partir de las 13 o 14 horas, a partir de ahí estamos toda la tarde con incendios y luchando con los vientos, y nos saturan. Hay veces que estamos hasta la medianoche".

Moyano ejemplificó que el jueves extinguieron varios incendios rurales, "pero dos fueron incontrolables con mucho viento, combustible (malezas seca) y temperatura. Esto hizo que se tornara incontrolable, tuvimos que recargar la totalidad de la gente de franco e inclusive se autoconvocaron bomberos de licencia, así que le agradecemos la predisposición de nuestro personal".

En agosto y setiembre, que es el período de mayor actividad, se llega a registrar un promedio diario de diez a quince casos.

El mayor problema, advirtió el jefe de Bomberos, es que "nos avocamos a la extinción de estos incendios, ponemos todos nuestros medios para apagar una finca y descuidamos la ciudad con el riesgo de que se queme una casa. Tenemos todos los elementos distribuidos en las fincas, muchas de ellas alejadas de la ciudad".

Hechos que se pueden evitar

El desmalezado con fuego está prohibido y sólo se puede realizar con la autorización de la Dirección de Recursos Naturales bajo ciertas condiciones de seguridad.

El subcomisario Néstor Moyano pidió "que no utilicen el fuego como herramienta (de limpieza de malezas), de esa forma vamos a lograr que no se produzcan tantos incendios. Hay veces que a lo mejor prenden fuego el borde de una acequia que está llena de monte o un montículo de basura, se propaga a la maleza de la finca y ahí se torna incontrolable".

El jefe de Bomberos recordó a la gente que esto puede constituir un delito, "porque a cada incendio que vamos hay una investigación, se puede llegar a determinar que las causas son intencionales, hasta ahora son todas intencionales, y entonces se puede descubrir la persona que ocasionó el incendio y puede ser culpable de un delito que está estipulado en el Código Penal".

Esto también constituye una falta de solidaridad con los vecinos de las fincas vecinas y con el resto de la comunidad porque estos hechos evitables ocupan a los bomberos en momentos que puede estar ocurriendo un incendio en una vivienda.