María Hidalgo, testigo directo: "El colectivo se dio vuelta delante de nosotros"

"Venía con mi pareja muy despacito por la Cuesta de los Terneros, repentinamente vimos como una explosión, se levantó tierra. Mi pareja preguntó ¿qué pasó? Y yo me largué a llorar porque vi el colectivo dando vuelta y vi cuerpos". Así comenzó su relato María Hidalgo, la mujer que junto a su pareja Ángel Ferreyra presenciaron en primera persona el vuelco del colectivo que el domingo a la tarde se cobró la vida de 15 personas del contingente de la academia Soul Dance de la localidad bonaerense de Grand Bourg.

La pareja circulaba desde El Nihuil hacia la Ciudad en un Renault 12 rojo color cuando por la bajada de la Cuesta fue sobrepasado por el ómnibus de "Damián Turismo" y, tras esa peligrosa maniobra, observaron atónitos cómo volcó frente a ellos. "Si el colectivo se caía para el lado derecho nos agarra a nosotros y nos morimos también", dijo en una entrevista con Ariel Jalley para el noticiero de Canal 6.

La mujer recordó que en la ruta "había poco tránsito, hubo como una explosión y el colectivo se dio vuelta delante de nosotros. Me dio un ataque de nervios, no sabía qué hacer, agarraba a mi pareja y no quería que saliera del lado mío".

Aun visiblemente afectada por el horror vivido en la Tragedia de la Cuesta, María contó que "mi pareja se bajó a ayudar, agarró el gato (hidráulico) que tenía en el coche pero no pudo sacar una chica que estaba debajo de una rueda. Después le pidieron el gato a un camionero".

Ángel se puso a ayudar junto a otras personas que iban llegando al lugar del vuelco. Hidalgo quedó junto al Renault y después se sentó en una piedra muy conmocionada por el panorama desolador. "Fue horrendo, vi cuerpos sin cabeza, había gente que gritaba adentro del colectivo pidiendo auxilio y más me desesperada".

Esa situación "fue fatal para mí, me asusté mucho porque nunca en mi vida vi un accidente ni algo como esto".

Todo esto la afectó mucho y se volvió al hogar de su hermana en El Nihuil, de donde venía esa tarde. "Llegué a la casa de mi hermana con un ataque de llanto por lo que había visto, no pude dormir esa noche, quería cerrar los ojos y me aparecía lo que había visto".

Al retroceder en sus recuerdos, evocó que "ni nos rozó el colectivo, porque si nos rozaba nos moríamos nosotros también".

Ella y su pareja salvaron su vida, pero las imágenes de lo vivido le seguirán dando vuelta en sus cabezas en lo que resta de su vida. "Voy a tener que seguir y olvidarme, pero va a ser difícil, siempre lo que voy a tener en la memoria".