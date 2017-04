Matías Alé en Intrusos: "San Rafael me dio salud"

Matías Alé fue entrevistado en la edición del miércoles de Intrusos, habló de su temporada teatral en San Rafael con "Mr. Amor" y aseguró que fue positivo para su salud.

"La temporada fue muy buena porque me sentí muy bien de salud, me divertí y la pasé bien. No tuve la presión de estar competiendo contra otros elencos por las cifras o la cantidad de gente que metíamos", dijo el actor al ser consultado por el cronista Javier Beccaria.

Añadió que "obviamente extrañé Carlos Paz y Mar del Plata, pero San Rafael me dio salud".

También habló del tratamiento que lleva adelante para superar sus problemas psiquiátricos y habló de que aprendió a darle importancia a sus afectos.

Sobre su situación sentimental, aseguró que "estoy solo y capitalizando mi tiempo".